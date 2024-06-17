元大壽 保險金信託保障升級

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
元大人壽舉辦「信託點金 開啟財富人生」講座，協助客戶了解保險金信託的功能與效用，吸引有保險金信託需求的客戶踴躍報名。元大人壽／提供
元大人壽舉辦「信託點金 開啟財富人生」講座，協助客戶了解保險金信託的功能與效用，吸引有保險金信託需求的客戶踴躍報名。元大人壽／提供

國人普遍善用保險商品進行風險轉嫁、資產配置及財富傳承，若能結合「保險」與「信託」，讓信託資產專款專用，就如同為保險加上一道安全鎖。元大人壽舉辦「信託點金 開啟財富人生」講座，除了說明保險商品的傳承規劃功能以外，更結合元大銀行信託專業資源，幫助客戶了解保險金信託的功能與效用，照顧自己或所愛的人。

國人普遍善用保險商品進行風險轉嫁、資產配置及財富傳承，然而當保險事故發生時，理賠金卻未必能真正發揮保障家庭經濟的功能，一旦受益人未成年、心智障礙、缺乏理財觀念、失智或失能的狀態下，理賠金遭不當運用、親友覬覦或甚至詐騙等情形時有耳聞。

「保險金信託」就是將保險理賠金交付信託，是一種結合「保險」與「信託」的金融服務商品，主要目的在於藉由上述兩者的制度結合，提升受益人之權利保障。藉由信託資產專款專用的特性，依據事先約定的方式妥善照顧信託受益人，猶如為保險再加上一道安全鎖。

元大人壽自今年年初即邀請元大銀行信託部同仁，向自有通路業務人員分享保險結合信託的功能與價值；6月元大人壽舉辦「信託點金 開啟財富人生」客戶講座，除介紹保險商品的規劃及其功能外，也邀請元大銀行信託部的專業經理人說明保險金信託及相關實用觀念。

活動當日吸引了超過60位對保險金信託有興趣的客戶報名，講座結束更藉由有獎徵答強化客戶對保險保障功能及保險金信託的了解與記憶，引發客戶踴躍搶答，最後透過問卷方式了解客戶對保險規劃及保險金信託的疑問與需求，深獲客戶肯定。

致力推動保險保障的元大人壽，始終秉持「給一個機會，幫助他人，同時也幫助自己」的企業經營理念，在金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫的指引下，元大人壽期許透過保險制度與信託功能的結合，能夠造福更多家庭與個人，不但可以強化高齡與失智者的財產保護，又能讓下一代的生活獲得更全面的保障，落實普惠金融與公平待客精神。

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