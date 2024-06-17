產險前五月保費 逾千億

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
產險業今年前五月簽單保費出爐，累計簽單保費達1,131.4億元，突破千億大關。聯合報系資料照
產險業今年前五月簽單保費出爐，累計簽單保費達1,131.4億元，突破千億大關。聯合報系資料照

產險業今年前五月簽單保費出爐，累計簽單保費達1,131.4億元，突破千億大關，較去年同期年成長逾一成，其中，工程險保費大幅成長逾七成，包含富邦產險、國泰產險都積極參與綠能保險業務，搶攻工程險市占。

根據產險業統計，19家產險公司5月簽單保費收入總計約233.2億元，與去年5月保費總收入202.5億元相比，年成長15.1%；累計今年前五月簽單保費1,131.4億元，較去年同期1,011.5億元，增加119.8億元，年成長11.8%。

在政府積極推動能源轉型政策下，台灣綠能產業蓬勃發展，各大產險也持續拓展綠能、離岸風電等保險業務，簽單保費持續大幅成長，5月簽單保費達15.9億元，較去年5月成長近150%，累計前五月簽單保費達83.4億元，較去年同期增加35.1億元，年增逾七成。

在其他險種方面，在出國旅遊熱潮、暑假旺季的加持下，包含飛機機體保險、飛機責任保險、機員人身意外保險等項目的航空險簽單保費持續成長，前五月來到3億元，相較去年同期2.3億元，年成長33.3%。

此外，5月份新車市場迎來熱絡的成長，全月累積掛牌數41,477輛，月增12%，帶動汽車任意責任險前五月簽單保費達258.4億元，年成長逾一成；車體損失險簽單保費達216.3億元，年增9.8%，前五月整體汽車險簽單保費達554.9億元。

保費 產險

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