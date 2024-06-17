OIU壽險保單 連兩月掛蛋

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，國際保險業務分公司（OIU）壽險保單3月、4月已連兩個月「掛蛋」，等於壽險業近兩個月沒有新賣出任何一張OIU保單，累計前四月新契約保費收入停在110.1萬美元，只剩去年同期約三分之一。

保險局副局長林志憲坦言，壽險OIU保單是因美元升息影響造成業績減少；金融業者也說，美國升息後的高利率效應未散，高息美元存款、高利海外債吸走了保單資金潮，加上預期高利率環境將更久，重擊境外保單業績。

據資料顯示，目前共15家壽險業有OIU執照，但真正還在經營者，僅剩下六家，等於有六成業者全從OIU市場撤出，顯示壽險業早已不看好OIU市場。

保單 壽險業 美國升息

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