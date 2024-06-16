三大境外金融中心前四月只賺5億美元 2利空讓前景不妙

據金管會統計，2024年累計前四月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘僅5.18億美元，年減33%，衰退幅度擴大；金融圈指出，美國今年恐僅會降息一次僅一碼，料將維持利率高位更久，美債殖利率居高不下，兩大利空重擊2024年境外金融中心獲利。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU）。

2021年因疫情衝擊境外業績，2022年美國暴力升息到2023年，3O獲利已連續三年衰退，金融圈原盼2024年迎大降息曙光，讓3O獲利從谷底翻揚，如今美夢恐碎。

銀行主管坦言，即便美國9月啟動降息，殖利率再跌空間恐有限，2024年全年殖利率估約落在4%，金融業持債評價損失將吃掉獲利，OBU也因高資金成本續壓縮淨利息收益。

據數據顯示，4月單月整體銀行OBU獲利貢獻占比僅剩8.9%，剔除2月農曆過年因素，是今年來首見跌破一成，與2016年OBU一度締造獲利貢獻近半的榮景，OBU金雞母光環已褪色。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。2024年4月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘39.6億元台幣，月減26%，累計前四月僅賺171.5億元台幣（若以台銀4月底台幣對美元結算匯率32.535元，約折合5.27億美元），年減27.8%，衰退幅度擴大。

銀行局副局長林志吉坦言，4月月減26%，是因4月美債殖利率彈升，OBU投資淨收益減少，前四月年減27.8%則因美元利率高檔，OBU跟總行拆借的資金成本提高，導致淨收益減少。

美債殖利率彈升更讓主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU），4月盈轉虧1489.5萬美元，累計前四月虧2087.7萬美元，虧損擴大。

證期局主秘尚光琪坦言，4月轉虧是受美債殖利率彈升，即便因高利讓利息收入增加，也無法彌補持債的評價損失。

即便保險國際業務分公司（OIU）受惠產險、再保險業務擺脫去年支付賠款損失利空，使前四月稅前盈餘1159.2萬美元，是唯一年增獲利仍呈正成長者，但年增率已從上月的2.2倍、降到1.76倍，成長動能也顯疲態。

合計三大境外金融中心，2024年累計前四月稅前盈餘5.18億美元，較去年同期還有7.7億美元獲利水準來看，年衰退33%，2024年恐陷入連四年衰退窘境。

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