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高息存款、海外債吸保單資金 壽險OIU保單連兩月掛蛋

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，保險國際業務分公司（OIU）的壽險保單3月、4月已連兩個月「掛蛋」。本報資料照片
據金管會統計，保險國際業務分公司（OIU）的壽險保單3月、4月已連兩個月「掛蛋」。本報資料照片

金管會統計，保險國際業務分公司（OIU）的壽險保單3月、4月已連兩個月「掛蛋」，等於壽險業近兩個月沒有新賣出任何一張OIU保單，累計前四月新契約保費收入停在110.1萬美元，只剩去年同期約1/3。

保險局副局長林志憲坦言，壽險OIU保單是因美元升息影響造成業績減少；金融業者也說，美國升息後的高利率效應未散，高息美元存款、高利海外債吸走了保單資金潮，加上預期高利率環境將更久，重擊境外保單業績。

據資料顯示，目前共15家壽險業有OIU執照，但真正還在經營者，僅剩下6家，等於有六成業者全從OIU市場撤出，顯示壽險業早已不看好OIU市場。

據金管會統計，2024年1月壽險業新賣保險國際業務分公司（OIU）保單僅兩件、2月僅1件，3月、4月則連兩個月「掛蛋」，累計前四月壽險業OIU件數共3件，新契約保費收入停滯在2月底的110.1萬美元。

若相較去年同期，2023年1月壽險業新賣OIU保單3件，2月和3月各維持2件的動能，合計賣了7件，隨美國暴力升息效應，4月OIU保單也開始掛蛋，累計2023年前四月新契約保費收入345.9萬美元，顯示美國升息影響OIU業績甚鉅。

壽險業OIU業績不妙，產險、再保險的OIU也欲振乏力。林志憲坦言，全球氣候變遷造成巨災損失幅度和頻率增加，使產險業和再保對OIU業務轉趨保守，合計產壽險、再保險業累計前四月新契約保費收入僅294.7萬美元、年減八成，衰退幅度擴大。

保單 壽險業 金管會

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