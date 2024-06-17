名家觀點／公股銀行治理 豈不應更有規矩

月前餐敘場合，席間談到辦理新青安貸款成效，其中有位八大行庫董座在場，言詞之間不免顧盼自雄。青年安心成家貸款，行之有年，加一新字，顯然條件更為優渥，問之果然，額度提高至1,000萬元、年限延長至40年、寬限期提升到5年，再外加利息補貼1碼，只要年齡18歲以上，又不限首購，老少選民咸額手稱慶。

政府德政，似無不妥，但執行方式，應有規矩，或至少要符合國際水準。本月媒體報導，近期房市暴漲，移轉棟數、房貸餘額，實價揭露金額，迭創新高，其中新青安貸款，因附帶各種優惠，民眾「不用白不用」，無意中也對房價推波助瀾。針對房市過熱，報載財政部將邀集八大行庫出手防堵，研議防弊措施云云，聞之不禁莞爾。所謂八大行庫，除兩家國營事業外，餘皆上市公司，此中當然涉及證券市場的公司治理，更有趣的是，還有政府一向不重視的「公營企業公司治理」問題。

自來「非規矩不能定方圓，非準繩不能正曲直」，圓規曲尺都是往昔匠人畫方圓的重要工具，古有明訓，時至今日，才留下規矩一詞。而公司治理（Corporate Governance），就是國內外資本市場，對公開發行公司最重要的「規矩」。

經濟合作開發組織（OECD），是1948年由20個市場經濟國家創立的重要智庫。1999年為對全球資本市場提供典範，OECD訂有公司治理原則，供各會員國參採，現已成為全世界不論是否會員奉為圭臬的準則。歷經多次研修，2023年該原則翻修由OECD及G20共同背書，更名G20／OECD Principles of corporate governance，也許有人好奇，OECD已有38會員，難道未涵蓋G20？沒錯！OECD會員中就差金磚五國（BRICS），去年的修正，顯示大國（至少是金磚國家）有向市場經濟靠攏的意味，也算是舉世碎片化中一點空谷足音。

基於成功經驗，2005年OECD針對公營事業（雖然OECD不鼓勵公營事業），量身訂做，推出Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises，期待公營事業也尊重市場經濟，不享受特權，更嚴守公司治理的原則。繼2015修改部分文字後，今年又酌予修正，可惜的是這次G20暫時沒有加入，但絲毫不減損OECD對公營事業公司治理的高度期待。

新青安貸款，可能屬於選前利多措施，是2023年7月13日行政院院會通過，交財政部、內政部執行，二部也於同日發布新聞稿。我們不妨依照新聞稿及有關規定，驗證一下是否符合OECD公營事業公司治理的原則：

一、公營銀行貸款須經行政院會通過，是否符合OECD第2、3條的宗旨？二、公營銀行業務由財政部直接號令施行，是否違反OECD第2條B、C及第3條C的規定？置董事會於何地？獨立董事有無表示異議？

三、對公營銀行補貼利息，有無違反第3條C、F的規定？四、辦理新青安貸款，如影響損益，對其他股東或同業，有無違反第四條之虞？

五、去年迄今，八行庫新青安貸款已辦理超過500億元，對其他客戶有無排擠？六、公營銀行董事會有無依照第5條辦理評估？

記得2015年1月7日針對類似案件，本人曾於報端提出四項建議，其中一項與本案有關者：請主管機關為公股管理單位（Ownership entity），規劃課程，特別是講解「OECD公營事業公司治理」、證交法第14-1、14-2條。當然主管機關也許只當閒話（或是笑話），難怪十年來公股公司治理毫無進步，建議不妨趁OECD 2024新規定出爐，演練一下，勿讓先進國家笑我為化外之民！

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