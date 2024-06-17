專家教你保／年輕族群投保 別忽略長照險

許多人認為長期照護是高齡族群才需要面對的問題，年輕時談長照險，似乎距離遙遠、沒有迫切的需求。然而也有許多非高齡族群因各種因素而不幸導致完全失能或需要長期照護的狀態，不論是發生在哪個年齡層，對於家庭幸福都是極大的威脅與傷害，因此需做好萬全準備，才能安心享有幸福人生。

一般人多認為七老八十才需要長期照護，但是現實的是，疾病並不會挑選年齡。長期照護費用龐大，聘請外國籍或是本國籍看護專人日間照料或是全天候照顧，預估每月費用約為2萬至9萬元，入住長期照顧機構，預估每月也必須支付1.6至3.9萬元的費用，以每月照顧支出平均費用5萬元、長期照顧十年的時間估算，所需費用將超過600萬元，這對於一般家庭而言負荷非常沉重，萬一被長期照護的對象是家庭主要經濟來源，衝擊更是無法想像。

投保長照險三大重點 圖／經濟日報提供

保險的功能就是轉嫁風險，但大多數保戶在規劃保險時容易忽略長照需求，像是家長為子女購買保險時，長照險都不是主要選擇；意識到必須購買長照險的，通常以50歲以上的族群居多。保險是投保年齡愈低，保費愈便宜，如果以40歲族群來看年齡，年繳保費預算3萬元，可能只能買到4單位，但如果為子女規劃，同樣的預算或許可以買到6單位甚至8單位的保額。

有些保戶會問：我有壽險、意外險、醫療險難道無法支應嗎？各類型的保險各有強項，長照險的設計將更切合長期照護可能發生的狀況。

以宏泰人壽今年第2季推出的外溢保單「宏泰人壽友溢健康長期照顧終身保險（LTD）」及「宏泰人壽友溢健康長期照顧終身保險附約（LTE）」為例，除了完全失能及長期照護的理賠給付，當符合1至6級失能或長期照顧狀態時，可豁免保險費，讓保單保持有效、保障不間斷。若投保至身故或保障期間屆滿皆身體健康未曾申請過各項保險金給付，即享有領取年繳保險費總和的1.03倍身故保險金或祝壽保險金，另外LTD也包含住院看護保險金定額給付。

除了因應長照需求之外，LTD及LTE也具備外溢保單的功能關注保戶健康，依保單條款體況達標的保戶，第三保單年度起，享有健康促進增額保障。

健康是一切的根本，不論是哪一個年齡族群，對於長照險皆有及早規劃之必要性，以做好萬全準備。

（本文由宏泰人壽策略行銷部經理謝佩修提供，記者戴玉翔採訪整理）

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