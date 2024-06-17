保險小百科／住家綜合險 保障更全面

轉嫁火災的意外風險，除了基本的住宅火災及地震保險外，兆豐保險建議可選擇住家綜合保險，承保範圍涵蓋地震住宅基本保險，也包含財物損害、訪客及第三人責任險等，讓保障更全面。

考量個人有動產攜帶之需求，因此在動產保障範圍自動擴大至五個承保事項，包含工作地點內個人財物保障、出差期間個人財物保障、暫時性物品搬遷保障、租賃地點內個人財物保障，以及生活急需補助金。舉例來說，被保險人的個人財物在工作地點、租賃地點或隨身物品在出差時，因承保之危險事故發生而遭受毀損；另外保險標的物因清潔、修護、修理或改裝等原因，需暫時搬離置存保險標的物處所，且因承保之危險事故發生而遭受毀損時，也在承保範圍內。

不僅動產有保障，當保險標的物因火災、爆炸或意外事故所致之煙燻，或因在保險標的物處所內發生意外事故導致第三人遭受體傷、死亡或財物損害，除支付損害賠償金外，也會支付住院慰問保險金或身故慰問保險金。

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