保險小百科／住家綜合險 保障更全面

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

轉嫁火災的意外風險，除了基本的住宅火災及地震保險外，兆豐保險建議可選擇住家綜合保險，承保範圍涵蓋地震住宅基本保險，也包含財物損害、訪客及第三人責任險等，讓保障更全面。

考量個人有動產攜帶之需求，因此在動產保障範圍自動擴大至五個承保事項，包含工作地點內個人財物保障、出差期間個人財物保障、暫時性物品搬遷保障、租賃地點內個人財物保障，以及生活急需補助金。舉例來說，被保險人的個人財物在工作地點、租賃地點或隨身物品在出差時，因承保之危險事故發生而遭受毀損；另外保險標的物因清潔、修護、修理或改裝等原因，需暫時搬離置存保險標的物處所，且因承保之危險事故發生而遭受毀損時，也在承保範圍內。

不僅動產有保障，當保險標的物因火災、爆炸或意外事故所致之煙燻，或因在保險標的物處所內發生意外事故導致第三人遭受體傷、死亡或財物損害，除支付損害賠償金外，也會支付住院慰問保險金或身故慰問保險金。

保險金 地震 火災

延伸閱讀

世華工商婦女協會助地震災民 花蓮市392戶每戶1萬

影／飄香94年鹿港名店「王罔麵線糊」失火 鐵捲門爆開10秒驚悚畫面曝光

台電示警「3C充電7個做法」恐釀火災！睡覺時充電整晚秒中

鹿港知名王罔麵線糊暗夜火警 嚇壞居民

相關新聞

銀髮保單進化 80歲也能買

台灣將在明年進入超高齡社會，屆時每五人將至少有一人年齡超過65歲，為加強老化人口的保障、分散老化健康風險，多家壽險業推出...

櫃買宣導防詐 寓教於樂

櫃買中心歷年來參與由台灣金融服務業聯合總會與各地方縣市政府聯合主辦之「金融服務愛心公益嘉年華」活動，今年度活動於15日與...

名家觀點／公股銀行治理 豈不應更有規矩

月前餐敘場合，席間談到辦理新青安貸款成效，其中有位八大行庫董座在場，言詞之間不免顧盼自雄。青年安心成家貸款，行之有年，加...

境外金融中心獲利大縮水 全年恐陷連四年衰退窘境

據金管會統計，2024年累計前四月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘僅5.18億美元，年減33%，衰退幅度擴大；...

產險前五月保費 逾千億

產險業今年前五月簽單保費出爐，累計簽單保費達1,131.4億元，突破千億大關，較去年同期年成長逾一成，其中，工程險保費大...

OIU壽險保單 連兩月掛蛋

據金管會統計，國際保險業務分公司（OIU）壽險保單3月、4月已連兩個月「掛蛋」，等於壽險業近兩個月沒有新賣出任何一張OI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。