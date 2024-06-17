退休金算盤／挑利變終身壽險 三點不漏

經濟日報／ 記者 夏淑賢
保險示意圖。 圖／聯合報系資料照片
保險示意圖。 圖／聯合報系資料照片

為強化退休保障，除了努力投資理財累積退休金，搭配保險加強保障也是避免退休金不夠用的重要環節。近年蔚為市場主流的利變型終身壽險，保險業者建議在投保時要注意三點，一是回歸本質，保障為先；其次要留意選擇適合自身條件的繳費年期，避免提前解約恐造成損失；第三是選擇多元幣別以利分散風險。

近年全球通膨高漲，為避免勞工退休金被通膨吃掉，勞保年金也將迎來開辦以來最大調漲，退休規劃是上班族的熱門話題。退休除了經濟條件的準備外，最大風險就在健康與醫療，因此兼具契約有效期間內可享有保障，以及當宣告利率大於預定利率時，可享有增值回饋分享金，有利對抗通膨或做為彈性運用資金特性的利率變動型終身壽險，一直是市場上主流保險商品之一，也是許多上班族做為兼顧保障及退休規劃的熱門工具。

專家建議投保利率變動型終身壽險三重點 圖／經濟日報提供
專家建議投保利率變動型終身壽險三重點 圖／經濟日報提供

凱基人壽資深副總經理李正偉建議，民眾選擇利變型終身壽險要掌握三大重點，也就是契約保障、繳費年期、多元幣別。

首先，回歸保障本質部分，民眾在選擇利變型終身壽險時，要留意商品包含哪些保障項目，以及保障額度是否足夠。他並提醒，利變型終身壽險適合做為長期的保障及退休規劃，但若提前解約恐怕無法拿回全部已繳保費，造成損失，因此若臨時有資金需求，可善用保單借款。而市場上這類商品都有提供多種幣別，民眾可依自身需求，以多元幣別分散風險。

李正偉指出，上班族多半是家中經濟支柱，正值家庭責任最重階段，要備足壽險保障，轉嫁未來可能發生的風險；退休規劃也要提早投入，讓未來生活有保障，如凱基人壽新推出的「凱基人壽基業長鴻美元利率變動型終身壽險-定期給付型」就是很適合的商品。

「凱基人壽基業長鴻美元利率變動型終身壽險-定期給付型」適合客戶依個人需求進行規劃，用以保障未來生活，除了能選擇6年、10年及20年等不同繳費年期，分散繳費壓力，首年度即享有保障，妥善落實風險移轉，並提供二至六級失能豁免保險費，讓保障不中斷，以及身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，生命末期也可選擇提前給付保險金，實現自己人生最後夢想。

此外，李正偉表示，保戶還可將增值回饋分享金選擇以繳清保險方式，來增加保險金額，也能自行設定保險金分期定期給付，提前為家人安排最合適的規劃，讓對家人的愛能安心順利傳承，保障摯愛家人的生活。

以40歲上班族王先生投保「凱基人壽基業長鴻美元利率變動型終身壽險-定期給付型」為例，保險金額54萬4,862美元，繳費期間10年期，原始年繳保費為2萬3,810美元，經相關保費費率折減後，首、續期年繳保費為2.3萬美元，假設投保後保單年度宣告利率為3.95%，增值回饋分享金均選擇以繳清保險方式增加保險金額，至王先生保險年齡達69歲時，其壽險保障估計可達約72萬9,016美元，為自己和家人構築保障。

保險金 壽險 退休規劃

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