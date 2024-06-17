檢視醫療需求 保單補足缺口

壽險業者建議，銀髮族投保保單，應要考量補足自己手中保單風險不足之處，例如缺乏意外險，或評估後手中保單在不幸罹癌或不幸需要長期臥床後的保障相對不足，則可以補足癌症險、重大傷病險保障。

一般保單通常針對保戶年紀愈大、保費愈貴，假設愈老才開始規劃投保一般保單，將會影響到保費，甚至過去體況容易影響投保保單的未來理賠內容，讓許多在年輕時未規劃投保的銀髮族，也不敢輕易購買保單。

國內保單初次投保年齡上限多為65歲，而保險業推出的銀髮保單，投保年齡則多拉高至50歲或55歲起可以投保。選擇投保保單時候，壽險業者建議，可以先選擇一次給付為優先，整體給付方式，可以直接了當領到一筆金額，運用在醫療或是調養照護身體；其次，可以注意銀髮保單是否有限制體況，部分保單放寬到假設高血糖、高血壓也可以投保。

在補足基本風險不足的保單之後，則可以考量補實支實付險，因為伴隨健保DRGs制度實施後，住院天數下降，自費項目變多，實支實付可以有效填補損失，可轉移高額醫療費用。

惟金管會規劃將實支實付回歸到損害填補原則，也就是未來出售的實支實付險，將限定正本理賠，且採取損失分攤機制，富邦人壽已經宣布在7月停售12張保單，傳出未來新的實支實付險商品規格改為1年期險種。

商品推薦