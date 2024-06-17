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銀髮保單進化 80歲也能買

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
台灣將在明年進入超高齡社會，屆時每五人將至少有一人年齡超過65歲，為加強老化人口的保障、分散老化健康風險，多家壽險業推出銀髮保單，投保年齡最高可以達80歲。圖／聯合報系資料照片
台灣將在明年進入超高齡社會，屆時每五人將至少有一人年齡超過65歲，為加強老化人口的保障、分散老化健康風險，多家壽險業推出銀髮保單，投保年齡最高可以達80歲。圖／聯合報系資料照片

台灣將在明年進入超高齡社會，屆時每五人將至少有一人年齡超過65歲，為加強老化人口的保障、分散老化健康風險，多家壽險業推出銀髮保單，投保年齡最高可以達80歲。

南山人壽近期推出銀髮族專屬保單，持續擴大高齡商品險，推出的銀髮外溢保單「南山人壽長青安溢醫療定期健康保險（SHI）」，提供多項住院醫療保險金，以及人工髖、膝關節保障，補強關節退化保障需求，該保單投保年齡依不同年期最高可至80歲，保單特色為外溢保單，也就是維持體況可以獲得保費回饋。

銀髮保單概況 圖／經濟日報提供
銀髮保單概況 圖／經濟日報提供

南山人壽指出，如果保戶維持健康狀況並未住院，年年有機會領取年繳保險費總和的2%，也就是未住院健康鼓勵保險金。同時，亦提供健康促進回饋金及防疫保健回饋金，合計每年有機會最高可享年繳保險費總和的12%現金回饋，鼓勵保戶保持健康體況，另外具有三大特色，第一，多項住院醫療保險金，強化高齡所需的醫療保障；第二，特定人工關節補助保險金，補強髖／膝關節退化保障需求；第三，安寧療護一次性保險金，讓末期病人能享有優雅尊嚴的照護品質。

假設60歲女性投保10年期、單位日額2,000元，年繳保險費11,400元，假設第三保單年度，因實施兩側人工膝關節置換手術住院七天，並於住院前後兩周內因同一疾病接受四次門診診療，合計給付住院日額保險金、住院前後門診醫療保險金、特定人工關節補助保險金達9.6萬元，健康未住院的保單年度還可另外享有未住院健康鼓勵保險金。

全球人壽也有推出銀髮族專屬保單，包括樂齡有愛（LLA）、樂齡有保（LLB）、樂齡有心（LLC），投保年齡50到55歲起，最高可到80歲，保障特定傷病。

樂齡有愛保障四項特定傷病，包括癌症（輕度）、癌症（重度） 、腦血管動脈瘤開顱手術、良性腦腫瘤併神經障礙後遺症。假設初次罹患輕度特定傷病，以一次給付為限，第一保單年度內可以領到保險費總和的50%、第二保單年度後則可以領到保險金額的二成；假設初次罹患重度特定傷病，第一保單年度可以領到保險費總和的102%，第二保單年度則領到保險金額的100%，但給付後契約效力則即行終止。

假設50歲女性投保LLA 20年期、保險金額100萬元，年繳保費1.56萬元，假設55歲初次罹患第一期乳癌，則可以領到20萬元初次罹患輕度特定傷病保險金，65歲再度初次罹患第二期肺癌，則可以領到80萬元初次罹患特定傷病保險金，但給付後契約效力終止。

樂齡有保（LLB）保障六項特定傷病，包括末期腎病變、嚴重肝硬化症、嚴重全身紅斑性狼瘡腎病變、嚴重類風濕性關節炎、慢性肝病合併肝衰竭、病毒性猛爆性肝炎合併肝衰竭；樂齡有心（LLC）保障急性心肌梗塞（輕度）、急性心肌梗塞（重度）、腦中風後障礙（輕度） 、腦中風後障礙（重度）、冠狀動脈繞道手術。

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