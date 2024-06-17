櫃買宣導防詐 寓教於樂

櫃買中心歷年來參與由台灣金融服務業聯合總會與各地方縣市政府聯合主辦之「金融服務愛心公益嘉年華」活動，今年度活動於15日與台南市政府聯合主辦，各金融公會、金融周邊單位及金融機構均共襄盛舉，於活動中設置「金融教育區」攤位。

為推動金融知識，讓社會大眾瞭解櫃買中心對推動金融教育及社會公益之投入與努力，以及喚起民眾對金融知識暨防範詐騙的重視，櫃買中心歷年來均參與由台灣金融服務業聯合總會與各地方縣市政府聯合主辦之「金融服務愛心公益嘉年華」活動。

櫃買中心15日在活動中設置「金融教育區」攤位，並有「愛心公益區」及「美食區」，總計有百餘個攤位，場面相當熱絡。

櫃買中心表示，本次愛心公益嘉年華活動除捐贈台南市弱勢團體支持社會公益活動、善盡企業社會責任外，櫃買中心的活動攤位並以金融知識宣導及金融防詐騙為主軸設計，於現場架設「大力槌」遊戲機台，邀請民眾一起全力出擊，打擊詐騙。此外，亦透過連結櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」之「人生選擇題二選一，你怎麼選？」互動遊戲，以寓教於樂的方式，向民眾宣導金融防詐騙知識，提升防詐功力，現場民眾參與踴躍，反應相當熱烈。

櫃買中心指出，為持續防制金融投資詐騙，已在官網建置「防制金融投資詐騙專區」，藉由整合性的防詐新訊、宣導短片、反詐騙新聞報導、反投資詐騙測驗小遊戲活動及相關反詐騙資源，向投資人宣導防制金融投資詐騙資訊，以潛移默化持續地進行相關宣導，並提醒投資人注意投資詐騙花樣日新月異及應提高警覺。更多防制金融投資詐騙資訊，可至櫃買中心「防制金融投資詐騙」專區https://antifraud.tpex.org.tw/查詢。

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