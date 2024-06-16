航海王揚帆！兆豐銀主辦萬海110億聯貸 掀1.22倍超額認購潮

航海王揚帆使航運股春風得意，連在金融圈籌資都被業者盛情捧場，由兆豐銀行統籌主辦暨擔任管理銀行的萬海航運110億元聯貸案，上周順利完成簽約，該案主要為了承租高雄港第五貨櫃中心第79~81號碼頭的資本性支出之用，並在聯貸行之間掀起高達1.22倍的超額認購潮。

該案重要參貸行，還包括了第一銀行、土地銀行及台灣銀行，並由兆豐銀行董事長雷仲達及萬海航運董事長陳柏廷共同出席主持簽約儀式。對此兆豐銀指出，該案資金主要供萬海航運投資興建第五貨櫃中心碼頭使用，將配置遠端控制橋式起重機、門式起重機及智能化管制站並導入碼頭電能曳引車、電動堆高機等以打造自動化碼頭，以擴大營運規模、提升營運效能，同時亦響應政府節能減碳及永續發展，超額認參達1.22倍，顯見銀行團的支持。

兆豐銀也說明，萬海航運此次為提升全球海運布局與航運競爭力，向台灣港務公司高雄分公司承租高雄港第五貨櫃中心第79~81號碼頭，相較現承租之高雄港第二貨櫃中心63~64號碼頭，整體作業面積將提升兩倍，未來作業量可達200萬Teu，有利其調撥轉口櫃至高雄港轉運；其中，兆豐銀行為支持環境永續，於聯貸案初期即規劃將ESG指標納入授信條件，鼓勵萬海航運達成減少船隊二氧化碳排、使用低硫燃油、安裝艙壓水管理設備及與其供應商簽署社會責任承諾書等目標。兆豐銀行也指出，自110年訂定目標起，綠色與永續投融資金額大幅成長，截至113年4月底，累計逾8476億元。

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