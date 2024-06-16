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中國信託推動兩岸基層棒球發展 深化體育公益

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
中國信託銀行邀請金門縣中正國小棒球隊赴廈門參加「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」，與瑞景小學棒球隊以球會友。中國信託銀行／提供
中國信託銀行邀請金門縣中正國小棒球隊赴廈門參加「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」，與瑞景小學棒球隊以球會友。中國信託銀行／提供

為促進兩岸基層棒球發展、深化體育公益具體作為，中國信託銀行將挹注資源扶植中國大陸具棒球發展潛力的小學，首家合作學校選定福建廈門瑞景小學，15日特別邀請中國信託慈善基金會「愛接棒—少棒暨青少棒資助計畫」支持之金門縣中正國小棒球隊赴廈門參加「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」與瑞景小學棒球隊切磋球技、以球會友。

中國大陸棒球水準逐年提升，中國信託銀行長年致力體育公益，今年啟動中國大陸基層棒球升級計畫，助力兩岸棒球交流與發展，將挑選福建及其他省市之小學，規劃贊助棒球訓練設備、舉辦教練培訓課程，以及補助出賽交通食宿費用等專案，厚植中國大陸基層棒球實力。在中信慈善基金會長期合作夥伴、中國關心下一代工作委員會與福建省關心下一代工作委員會促成下，中國信託銀行贊助「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」，讓喜歡打棒球的孩子，享受上場的每一刻，勇敢追逐棒球夢。

「2024年海峽兩岸青少年棒球交流賽」為「2024年海峽兩岸體育嘉年華」系列活動之一，中信慈善基金會董事長辜仲諒特別以亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會長暨中華棒球協會理事長身分勉勵選手，辜仲諒董事長表示，棒球深受青少年喜愛，不僅充分展現運動員拚搏精神，亦可透過棒球相互學習，期盼所有選手能以最佳水準奮戰到底。

中信金控（2891）行政長暨中信慈善基金會執行長高人傑、中國信託銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理，以及中國信託銀行廈門分行行長黃楚淵副總經理皆親自出席開球儀式。高人傑行政長指出，中國信託是臺灣首家投入五級棒球的企業，中國信託銀行與中信慈善基金會2014年起攜手推動「愛接棒計畫」，秉持「打球與學業同等重要」的理念，積極讓學校棒球社團活動與基本課業學習能力取得平衡，推動至今共協助全臺15個縣市、25個偏鄉棒球學校。

本次參賽的中正國小棒球隊由校長蔡雪芳領軍，率教練團以及小球員們共22位成員參賽，小球員們不僅球技過人，亦注重課業學習，棒球隊自去年起連續兩年打進國小棒球聯賽軟式組十六強。與中正國小棒球隊對戰的瑞景小學，是中國信託銀行推動中國大陸基層棒球運動首家合作學校，該校棒球隊成立近20年，為傳統棒球名校，該校棒球隊經常組隊至平潭、連城以及紹興等地參加比賽，實力不俗。

這場賽事賽況精彩，儘管一度因雨暫停，但終局前再度放晴，最終中正國小棒球隊憑藉嚴謹的戰術與實力贏得比賽，以9比0擊敗地主瑞景小學棒球隊，瑞景小學棒球隊在球場上努力拚搏、絕不放棄的運動精神，博得觀眾熱情掌聲。中正國小棒球隊隊長葉子宇表示，他不是第一次來廈門比賽，心情不會緊張，面對比賽就平常心，很開心最後贏得交流賽勝利，期待未來與更多棒球隊切磋球技；擔任投手的瑞景小學棒球隊隊長張景焯則稱讚中正國小棒球隊打擊實力很強，值得好好學習。

中信金控 中國信託

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