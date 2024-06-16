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LINE Bank與安聯投信 兩強搶攻理財新藍海

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

純網銀龍頭LINE Bank，與境內外基金管理規模逾兆的主動基金專家安聯投信攜手合作，兩強搶攻數位理財新藍海。安聯投信宣布，投資人即將在 LINE Bank 輕鬆買到安聯投信旗下享市占率、又相對受市場青睞的三檔旗艦台股基金與收益成長等系列基金。

安聯投信表示，LINE是國人最熟悉的通訊軟體，令人期待的是，如今就連買基金等攸關人生圓夢大事的投資理財，也將透過LINE Bank滿足，基金不再難以上手。

今年4月底，據投信投顧公會公布境內外基金管理規模突破兆元的安聯投信，長年來持續針對不同客群的客戶，提供所需要的服務，這次與純網銀客戶數全台第一的LINE Bank合作，目標是瞄準數位理財新藍海，藉由提供便利數位理財入口，拓展多元化投資服務，不但更能貼近民眾生活習慣，擁抱更多年輕世代，讓買基金變得更容易實踐，落實普惠金融。

近年來，民眾透過共同基金來理財，儼然已逐漸成為市場主流之一。根據投信投顧公會統計，今年來境內外基金規模紛創新高。

安聯投信表示，共同基金之所以愈來愈受到市場的青睞，一是經濟情勢與金融市場變化加劇，增加部分民眾習慣直接投資股市操作、或是做好資產配置的難度；一是共同基金背後有專業投資團隊負責管理資產，不但可幫助民眾做好研究、挑好標的、配置資產與管理風險，亦能讓理財大事變得更簡單、更易落實、更紀律。

安聯投信表示，隨著網路銀行的興起，民眾日常生活愈來愈脫離不了各類數位金融服務，未來與LINE Bank合作確實提供更多便利性、優惠，也更能進一步擁抱年輕世代，進而幫助落實普惠金融，讓基金投資理財變成全民運動。

展望後市，安聯投信表示，國際貨幣基金組織最新發布報告中，上調全球地區的經濟成長預期，其中又以美國上調幅度最大，可看到聯準會對於降息的審慎態度，其實是由於基本面的表現超乎預期，儘管對降息預期的重新定價，將替市場帶來波動，但這反而提供了長線投資人參與多頭市場的切入點。

在投資建議上，安聯投信表示，美國聯準會政策持續成為市場關注的焦點，近期數據一方面可能促使官員推遲降息，但同時亦反映長線投資最重要的基本面，依舊提供多頭行情更進一步支持。面對難以預測的政策步調，策略上可以尋求多元收益應對行情走高伴隨的潛在波動，同時著眼具結構成長機會領域布局；一是聚焦多重資產、收益成長主題，以多元收益的資產配置為核心，應對行情走高伴隨而來的潛在波動；另可聚焦具結構成長利基的強勢領域，建議可優先聚三檔旗鑑台股基金、掌握全球AI、智慧城市主題所帶來的長期機會。

LINE 美國聯準會

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