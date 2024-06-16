兆豐證券深入社區「育」見高年級 厚實樂齡族金融識詐力

兆豐證券於113年開始，攜手子公司兆豐期貨及兆豐投顧，啟動以長輩為關懷對象的「兆豐育見高年級公益列車」系列講座，擴大推廣金融防詐、促進金融友善環境。首場活動與兆豐證券總公司所處行政區─「台北市中正區梅花里」里辦合作，於日前端午佳節前夕邀請社區好厝邊共襄盛舉，兆豐證券暨兆豐期貨陳佩君董事長、兆豐證券吳明宗總經理親自出席，並率兆豐證券及兆豐期貨員工參與，一同讓企業愛心深入在地、投入社區。

由於近年來投資詐騙的風險成為許多民眾的困擾，因此兆豐證券高齡關懷活動的主軸首要聚焦於「金融防詐的教育宣導」，包括解說金融詐騙的常見態樣、介紹阻詐的行動步驟，以及宣傳協防詐騙的管道資訊，希望提升高齡長輩識詐、防詐的正確意識，知道該如何保護自身財產安全。

兆豐證券吳明宗總經理表示，由於總部大樓設於此處已多年，對周邊鄰居及社區都有深厚的感情，此次很榮幸在梅花里吳崑山里長的協助下，提供兆豐證券回饋社區的機會，讓兆豐證券的同仁們在過節的快樂氣氛下，將金融專業分享給好厝邊。台北市中正區梅花里里長吳崑山表示，很感謝兆豐證券關心社區鄰里，此次結合里辦的端午節活動為高齡長輩宣導如何防詐，是十分實際的幫助。

兆豐證券致力落實金融業公平待客精神，將公平待客各項原則深入至價值理念及服務準則，以確保金融消費者權益，已連續三度榮獲金管會評核為前25%之績優金融機構。今年以來更積極關注於金融詐騙的議題，不僅與刑事局簽署「反詐騙合作意向書」，與政府共同協防打詐；另一方面陸續透過舉辦金融講座活動，提升民眾識詐知識。

兆豐證券暨兆豐期貨陳佩君董事長強調，公平待客「友善服務原則」指引金融業者更需關注於金融脆弱族群，因此兆豐證券及兆豐期貨未來將持續深入在地，與不同團體合作舉辦「兆豐育見高年級公益列車」系列講座，以輕鬆有趣的方式進行金融教育及防詐宣導，另一方面亦將持續優化對高齡客戶友善服務的品質，傾聽高齡客戶的需求並提供公平合理的服務。

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