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外銀估美國聯準會9月啟動降息 全年降幅2碼

中央社／ 台北16日電
美國聯準會（Fed）如預期維持利率不動、連7凍，不過點陣圖修正降息幅度，顯示仍需觀察通膨數據改善。路透
美國聯準會（Fed）如預期維持利率不動、連7凍，不過點陣圖修正降息幅度，顯示仍需觀察通膨數據改善。路透

美國聯準會Fed）如預期維持利率不動、連7凍，不過點陣圖修正降息幅度，顯示仍需觀察通膨數據改善。外銀預估，Fed在9月啟動降息，全年降息幅度為2碼（0.5個百分點）。

渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪向中央社記者指出，美國聯邦準備理事會（Fed）13日FOMC會議將政策利率維持5.25%至5.50%區間，基本符合市場預期。

劉家豪說明，美國今年上半年的通膨逐漸回落，Fed維持2024年的GDP成長率為2.1%，但將今年的PCE（個人消費支出物價指數）及核心PCE分別由2.4%和2.6%上調至 2.6%和2.8%，Fed將更有耐心等待數據改善。

劉家豪表示，點陣圖修正降息幅度可看出Fed的政策態度，點陣圖暗示今年從原先的降息3碼下修至降1碼。不過，今年FOMC會議還有4次，市場預估不會每次開會就降息。下一次會議時間在7月，在這之前Fed有更多時間可以觀察，通膨降溫有取得更多信心，以及就業市場非預期地放緩。

至於今年11月的美國總統大選，是否影響Fed降息，劉家豪認為，降息與否不會有選舉年的因素，因為Fed的政策目標為充分就業和物價穩定，再來是金融穩定與支持國家經濟成長。

劉家豪預估，Fed在9月啟動降息，估今年全年降息幅度為2碼。

星展集團研究部報告指出，本次會議的利率點陣圖偏向鷹派，預期今年的降息中位數僅為25個基點（1碼），少於3月時的75個基點。

星展集團認為，今年9月FOMC會議召開時，將有大量數據可參考。從製造商的投入價格、保險成本、租金、醫療服務，以及汽油的零售價，未來數個月的通膨數據可能趨於穩定或有回落空間。

星展集團維持今年Fed降息2碼的觀點，Fed有可能分別在9月啟動降息1碼，接著12月再降1碼；瑞銀實證實驗室（UBS Evidence Lab）報告也認為，Fed將在今年9月和12月分別降息1碼，今年全年共降2碼。

Fed 美國聯準會 降息

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