外銀：日本減少購債阻貶 日圓走勢關鍵在Fed降息時程

日本央行宣布未來將減少國債購買規模，縮減量化寬鬆（QE）。渣打銀行認為，日本央行已經透過多管道與方式穩定日圓，但日圓走勢仍必須看美國聯準會的降息時程。

渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪向中央社記者指出，日本央行（BOJ）今年3月結束負利率政策，回到貨幣政策正常化，6月除維持利率外，再宣布未來將縮減收購日本政府債券（JGBs）數量，讓日本10年期公債殖利率走升。

劉家豪認為，日本央行已透過多種管道向市場公布訊息，升息結束負利率、取消殖利率曲線控制（YCC）政策、進場干預阻貶等，以及減少購債，目的都希望日圓回穩。

但另一方面日本央行也要衡量，相對弱勢的日圓有助企業發展，也能促使國際資金流入投資與觀光創匯，但貨幣疲軟卻也造成輸入性通膨，讓日本國內消費不振。

瑞銀實證實驗室（UBS Evidence Lab）報告指出，目前日本的經濟狀況為樂觀企業、悲觀家戶。企業面因日圓貶值讓出口貿易條件改善；然而，日本消費者信心在4、5月接連下滑惡化，消費趨勢仍低迷。

劉家豪分析，日本央行已做出該做的政策，讓日圓處於築底位階不要再貶，但決定日圓走勢的關鍵為美國聯準會（Fed）的降息時程。

劉家豪進一步說明，美元降1碼為0.25%的調整，但日圓僅有0%至0.1%的變動幅度，單靠日本央行動作很難拉開差距。渣打預估未來3個月，美元兌日圓為152元，未來12個月美元兌日圓升到150元價位。

瑞銀預估，日本央行預計10月將無擔保隔夜拆款利率從0%至0.1%區間提高至0.25%，卻也保留提前在7月或9月升息的可能性。

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