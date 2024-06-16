匯市最前線／台幣維持偏弱走勢

新台幣匯率上周五（14日）貶值2分，收在32.35元。過去一周新台幣匯率貶值1角，貶幅為0.31%。匯銀主管指出，美元指數反彈，新台幣匯率仍跟隨亞洲貨幣維持偏弱走勢。

上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

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