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臺灣銀行「攜愛導盲犬 點亮心視界」公益園遊會登場

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

為響應台灣導盲犬協會公益募款活動，6月15日週末午後，臺灣銀行再度攜手台灣導盲犬協會，於華山文創園區舉辦導盲犬愛心義賣園遊會，以實際行動支持導盲犬，為社會注入暖流。只見中午12時許活動現場已湧現人潮，炙熱的六月天，熱情洋溢的民眾，可愛溫馴的導盲犬，在華山草坪上交織成一幅充滿愛的暖心風景。

台灣的導盲犬發展對於視障朋友的影響極為深遠，導盲犬宛如視障朋友的雙眼，憑藉其卓越的導引能力，幫助視障人士安全獨立地行走，為他們帶來情感上的支持和社交上的便利。台灣導盲犬協會致力於導盲犬觀念的推廣，將訓練成功的導盲犬免費提供給有需要的視障者。然而，導盲犬養成需要投注龐大的人力及經費，還需社會各界愛心挹注與實際支持。臺灣銀行為了支持培訓導盲犬讓更多視障朋友受惠，於2005年率先發行首張「導盲犬公益認同卡」，由刷卡金額捐出0.375%的回饋金，長遠贊助台灣導盲犬協會，累計捐款總額已逾5千5百萬元。

台銀在董事長呂桔誠的帶領下，秉持好的事、對的事，要持之以恆做下去的理念，積極地用企業品牌的力量回饋社會，19年來由「導盲犬公益認同卡」提撥的捐款成就了近百隻導盲犬的訓練，一路走來秉持初心，加倍用心，每年更擴大舉辦導盲犬公益募款活動，盼能集結社會各界慈善資源挹注，讓導盲犬的養成之路更加順利。

為了讓大家乘興而來、盡興而歸，園遊會現場設有琳瑯滿目的義賣攤位，吸引了許多大小朋友駐足和參與，歡笑聲此起彼落。除了別出心裁的趣味遊戲，並加入「識詐停看聽」防範金融詐騙宣導、「拚反貪 樂倡廉」廉政攤位，藉由互動闖關遊戲，擴大宣導廉潔誠信、消費者保護及企業服務廉政平臺之理念，以寓教於樂的方式向民眾傳遞相關知識。

主舞台表演節目與摸彩活動更是精彩絕倫，首先由敦化國小弦樂團優美的演奏揭開序幕，DANCE SOUL兒童舞團點燃民眾熱情，蕭莉兒、EyeMusic樂團輪番精采獻藝，最後由音樂才女林逸欣壓軸演出，也為導盲犬Jodie、Gary舉辦受訓合格的畢業典禮，這不僅是對牠們努力的訓練成果給予肯定，更象徵背負的重要使命，正式成為視障者的忠實夥伴，現場洋溢著溫馨與感動，見證了導盲犬與寄養家庭及視障者間深厚的情感連結。

台銀數位轉型誕生的吉祥物「鯨魚BUBI」也在今天的公益園遊會上，首度以可愛逗趣的大玩偶模樣亮相，限量五隻由呂董事長親筆簽名的「鯨魚BUBI」，以公益競標方式義賣，喊價聲不絕於耳，現場氣氛嗨到最高點。當日的義賣所得款項全數捐贈給台灣導盲犬協會。

園遊會在溫馨歡樂的氛圍中圓滿落幕，呂董事長特別感謝每一位參與者的愛心，他強調：「臺灣銀行是百年傳承、與時俱進的全民銀行，亦是永續倡議的推手，更是金融友善服務的實踐者。未來將持續以實際行動化作培育導盲犬的參與者，讓更多人認識導盲犬、支持導盲犬、珍愛導盲犬，造福更多視障朋友，展現台灣愛與信任的生命力。」

台銀 導盲犬 義賣

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