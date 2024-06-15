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凱基證券如虎添翼 開發金控更名「凱基金控」品牌綜效增
開發金控（2883）股東會通過修正公司章程，調整公司名稱為「凱基金控」。凱基證券表示，更名後將有助提升品牌識別度與業務綜效，未來將秉持「One KGI」的精神，期能爭取更多客戶對業務的支持。
開發金5月自結稅後獲利為22.72億元，2024年前五月稅後獲利達129.11億元，較2023年同期成長159%，每股盈餘0.77元，今年以來獲利穩健，動能持續成長，獲利年增率擴大，而6月以來股價回升明顯，反映投資人給予正面肯定。
凱基證券將落實金控集團策略，著重核心業務發展，從客戶角度出發，提供「One KGI」服務，期待透過進一步整合品牌名稱，有效提升金控子公司之間的互補與協同效應，帶動整體業務行銷與發展，展現全方位金融服務集團的市場競爭力。
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