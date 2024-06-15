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呂桔誠：青安房貸立意良好 公股銀依法依規嚴謹承作

中央社／ 台北15日電
外界關注青安優惠房貸恐遭不當使用，台銀董事長呂桔誠表示，台銀很嚴謹地在承作、管理青安貸款，政府政策立意非常良好，公股銀一定審慎依法依規辦理，未來若有精進措施，亦會依規辦理。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
外界關注青安優惠房貸恐遭不當使用，台銀董事長呂桔誠表示，台銀很嚴謹地在承作、管理青安貸款，政府政策立意非常良好，公股銀一定審慎依法依規辦理，未來若有精進措施，亦會依規辦理。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

外界關注青安優惠房貸恐遭不當使用，台銀董事長呂桔誠今天表示，台銀很嚴謹地在承作、管理青安貸款，政府政策立意非常良好，公股銀一定審慎依法依規辦理，未來若有精進措施，亦會依規辦理。

台灣銀行今天舉辦「攜愛導盲犬點亮心視界」公益園遊會，台銀董事長呂桔誠與會並接受媒體聯訪。

呂桔誠指出，台銀今年前5月稅前盈餘達約新台幣148億元、年增27%，加計政策性任務則達190億元，兩項規模均創同期新高；且資產負債管理審慎，逾放比下降至0.08%，備抵呆帳覆蓋率為1690%。

針對外界關注青安優惠房貸恐遭不當使用，呂桔誠表示，台銀很嚴謹地在承作、管理青安貸款，政府政策立意非常良好，公股銀一定審慎依法依規辦理，未來若有精進措施，亦會依規辦理。

此外，央行第2季理監事會決議調升存款準備率0.25個百分點，將讓銀行手上可運用資金變少、抑制貸放能力，媒體關切台銀是否會把央行新措施，反映在放款利率上；呂桔誠說，會配合政策目的來做。

中央銀行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為協助無自有住宅者購屋，財政部轄下8大行庫青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件；利率方面，目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%，為市場地板價。

新青安其他措施，包含最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等；外界認為，青安貸款遭不當使用，導致房市過熱。財政部表示，已責請公股銀行開會研商，研議具體改善措施，落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，防杜人頭戶、貸後出租等行為。

台銀 新台幣 青安貸款

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