台股再創高 這檔ETF歷史經驗勝率高達75%

AI趨勢加上景氣循環上揚，法人預期今年台股每股稅後盈餘（EPS）年增率可達25.91％，想參與台股企業後續成長潛力的投資人，不妨以趨勢動能篩選機制維持成分股競爭力的高股息ETF，也就是「資本利得+高股息」兩者並重，在追求高息的同時也能參與強勢股賺取資本利得的機會，透過高股息ETF分批伺機布局卡位這波台股行情。

美國聯準會 (Fed) 6月12將聯邦基金利率目標範圍維持在 5.25-5.50%不變，美國經濟正在穩步增長，而招聘「仍然強勁」，市場預測2024年僅降息一次。美國5月CPI數據低於市場預期，台股可望延續多頭走勢，盤面由護國神山為首的電子族群帶頭上攻，台股再創新高。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，根據統計，近八年若於端午節前一交易日進場台股並持有一段時間，以加權指數為例持有20、60、120個交易日(即約一個月、三個月與六個月)的平均表現分別為1.54%、4.25%與6.96%，正報酬機率皆達75%；若以高股息題材的臺灣高股息指數為例，同期平均表現分別為2.05%、3.24%與5.47%，表現與大盤相近。然而若選擇兼具「動能」與「股利」題材的臺灣趨勢動能高股息指數，平均表現則可望來到3.35%、6.48%與9.58%，表現勝過大盤與一般高股息指數，且期間正報酬機率至高可達88%，投資勝率亦有所提升。

張繼文指出，所謂股市傳統的「五窮六絕」之說，往往與年底至第1季股市旺季後的回檔有關，加上5月至6月恰逢報稅高峰與端午連假，可能造成股市交易相對清淡，然而這對於想進場或加碼的投資人來說，反而是分批逢低布局的好機會，加上除權息行情是每年台股的大事之一，從過往的角度來看，端午抱股的勝率不俗，尤其可聚焦高股息題材、同時股價具備正向趨勢動能之標的，野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）同時用動能與股利雙指標找出股價具備「正向趨勢動能」的「高息」股票，即多頭領漲、空頭抗跌的高息股。換言之，要入選00944成分股必須同時通過「股價動能」與「股利水準」的考驗，作法更加嚴謹且升級。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）經理人林怡君表示，5月21日完成半年度成分股檢視調整的00944，以產業分布的歸納結果來看，目前電子類股仍占大宗、但比重下降，而在非電子類股有望具備「強勢高息股」潛力的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等。對比目前盤面，電子股在2022年底以來領軍大漲，但漲多之後大盤開始出現類股輪動，尤其近期國內電費調整帶動的物價上漲與升息題材，抑或是4月地震後的基建與都更需求，以及中東地緣政治持續緊張帶漲運價等等，多樣化題材持續發酵中，這些新興投資主題均可望嘉惠相關產業的公司股票，未來後市可期。

過往經驗顯示透過「動能指標」篩選 (即還原權值股價相對過去一年高點愈接近的股票)，容易找出剛突破或即將突破箱型整理的股票，同時為避免「買貴」或「追逐飆股」，00944追蹤指數同時檢視「股利指標」，亦即如果股價已經過度飆漲可能使股利殖利率大幅下滑，「動能」與「股利」需同時名列前茅(得高分)才能入選成分股，發揮最大投資效益，野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）做到了「動能+股利」，也就是「資本利得+高股息」兩者並重，在追求高息的同時也能參與強勢股賺取資本利得的機會，為投資人打造動能成長、股息收益並行兼顧的投資利器。00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF 預計第一次除息時間落在7月中，月月配機制設計也能滿足投資人現金流需求，讓資金運用更加靈活，投資人可善用「存股型」強勢高息股作為存股工具，並挑選具領漲抗跌的強勢動能高息股作為布局主重點，兼顧高股息ETF的息收與總報酬。

野村投信提醒，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，應一併留意淨值的變動，不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息情況。

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