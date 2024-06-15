摩根多檔招牌基金上架LINE Bank

現在打開LINE Bank，投資人也可以買的到摩根的招牌基金了！在摩根與LINE Bank的首度合作下，現在投資人只要打開LINE錢包點選LINE Bank捷徑，也能隨時買到摩根旗下40多檔境內外招牌基金，不但能讓小資族輕鬆布局全球市場，而且也能享受到LINE Bank推出的「終身0手續費」與「0信託管理費」的優惠，讓投資簡單實惠又方便。

摩根投信董事長唐德瑜指出，摩根資產管理的最大優勢，就是擁有強大的研究團隊和多元化的基金產品，如果能夠把這些資源成功地拓展到LINE Bank的客戶，摩根也能直接服務到更多的年輕和網路族群。

摩根投信台灣個人業務部主管林育人也表示，對年輕族群來說，投資最大的障礙可能是本金不夠多，但他們最大的優勢卻是可承受的風險較高、而且可投資的時間也比較長。在這情況下，定期定額就是一種非常適合年輕族群或小資族的理財方式。摩根統計過去10年全球幾個主要市場，可發現就定期定額的效果來看，只要是投資台股或美股，五年下來的累計報酬率都可超過四成、若投資的時間達到十年，台股的報酬率甚至可以翻倍，就連美股也有98.6%的累計報酬。

林育人表示，摩根這次上架到LINE Bank的台股基金，包含可投資台灣AI完整供應鏈的摩根新興科技基金，以及囊括多元產業輪動機會的摩根台灣金磚基金，美國基金則包含了國內少數鎖定美國科技股的摩根基金－美國科技基金，以及聚焦各產業成長股的摩根基金－美國企業成長基金。

這些基金都是摩根旗下的招牌基金，也是摩根想要給LINE Bank的客戶帶來的最佳投資體驗。LINE Bank也補充，不同於傳統銀行，LINE Bank是通往金融服務的超快捷徑。使用者無需跳轉頁面，在LINE App錢包頁即可直接進入LINE Bank主頁去購買基金。對於現有的LINE Bank客戶來說，只需經過開立信託戶、評估風險屬性等步驟即可完成基金投資，而且全程僅需五分鐘，可謂簡單快速又方便。

此外，為了落實普惠金融，現在開立LINE Bank信託帳戶，不分新舊客戶、不限時間地點、不論為單筆申購或是定期定額，都享受終身0手續費、0信託管理費優惠。

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