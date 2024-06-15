梵谷真跡畫展8月富邦美術館亮相 24日預售票開賣

2024年夏日台灣將再度迎來世界級規格的西洋畫展，由荷蘭庫勒穆勒美術館（Kröller-Müller Museum, the Netherlands）、富邦美術館與聯合數位文創共同策劃的《梵谷：尋光之路》特展將於8月24日在富邦美術館盛大亮相！)以全新格局展出全球最大梵谷收藏之一「庫勒穆勒美術館」珍藏，聚焦梵谷創作之初，到前往法國時期、繪畫風格臻至成熟之境，匯集其短暫而精彩創作歲月中的巨作！在梵谷誕生跨越170週年之際，台灣民眾無須遠赴海外，即有機會親臨藝術史上最絢麗與奔放的色彩：文森．梵谷（Vincent van Gogh）的真跡畫作，享受一場絕美的藝術饗宴！6月24日中午12點富邦美術館官網、udn售票網搶先開賣，預售票420元（原價500元）。

荷蘭後印象派大師文森．梵谷畫作中對於光影、色彩的探索以及其濃烈情感的呈現，被後世譽為表現主義的先驅，深刻地影響20世紀的藝術發展，

成就了他在藝術史上非凡的地位，他的作品更跨越時代、國界，深受世界各地觀眾的喜愛與景仰。本次《梵谷：尋光之路》展出的畫作來自全球最大梵谷真跡收藏之一的荷蘭庫勒穆勒美術館，在梵谷貧困的一生中，高級顏料與畫布總令他難以觸及，梵谷的素描多以炭筆作畫，極易褪色，亦常在畫布上重複作畫，多層油彩的厚塗使顏料更易龜裂、剝落，其多數作品難以保存，隨時間推移已絕少至外界展出。而在主辦單位富邦美術館與聯合數位文創長時間的接洽與爭取溝通後，這次匯集25幅珍稀館藏來台展出，是近年庫勒穆勒美術館難得首肯的海外移展，期盼台灣的藝術愛好者在全新的時空背景下，一睹這位天才畫家的真跡風采。

梵谷最為世人熟知的莫過於他一生過的孤悲辛苦，而後才揚名立萬。如余光中翻譯的《梵谷傳》中幽默地感慨：「梵谷的畫生前沒人看得起，死後沒人買得起。」然從梵谷的書信與行動中，不難看出他對於藝術巨大的熱情與執著，《梵谷：尋光之路》特展欲引領觀眾深入其藝術生涯，從多幅標誌性的作品，包括素描系列、自畫像、田園風景和靜物畫等，再次認識這位偉大藝術家的多元面貌，由創作之初到後期獨特的藝術風格與豐沛情感的表達。

這次展出的畫作更著眼於後印象派畫家對於光影的探究，如何在梵谷繪畫風格形塑之際產生了關鍵影響的脈絡，重現梵谷前往法國作畫時期「追光之旅」的重要意涵。對比於1881至1885年創作初期，深受荷蘭古典大師風格的影響，作品以寫實灰暗色調為主，如素描系列、《努南的舊塔樓》等；到1886年後，移居巴黎的梵谷受到大都市豐富多彩生活的刺激，並結識多位印象派畫家，創作風格在顏色與筆法都有了極大的轉變，選以高彩度的顏料展現光線帶來的感動，以及嘗試了法國年輕畫家秀拉聞名的點描技法，例如《餐廳內》將強烈且明亮的色彩逐漸注入到畫作之中。1888年前往亞爾後，風格逐漸成熟，《日落時柳樹》、《柏樹圍繞的果園》等則為此時期的代表作品。梵谷見證了藝術之都巴黎肥沃土壤孕育出的創新風格，同時也迷戀上來自日本的浮世繪，除了精巧的臨摹作品外，後期創作中也時常運用浮世繪技法，都將在本檔展覽中登場。

橫跨梵谷短暫而精華的10年創作歲月，每一件作品都是一段精彩故事，觀眾可依循時間脈絡在展覽中尋覓梵谷追光的線索，感受其透過作品映照出的生命際遇與炙熱情感，以及梵谷在創作晚期仍毫無保留地綻放的生命力。他居住在南法的聖雷米療養院時，雖身心備受折磨，卻迎向全新的創作高峰，透過其獨樹一幟的詮釋和對色彩的敏銳感知，創造出充滿強烈情感和戲劇性光影的畫作，展露出內心深處的孤獨和對自然的熱愛。

展覽中此時期的作品《好撒瑪利亞人（仿德拉克洛瓦之作）》、《播種者（仿米勒之作）》更反映了他對於人性的關懷，回顧他在成為畫家前曾全心投入傳道的經歷，其對於仁愛精神的寄望、宗教的熱忱、人類勞動的敬仰依舊是創作重要的主題，畫作裡鮮豔的色彩與厚重的筆觸，更完美體現了梵谷在風格上的成熟與思想深度。

《自畫像》則是梵谷對於「人」充滿了激情與愛的另一種體現。他的一生極少拍照，卻一口氣畫了四十多張自畫像，也成為梵谷繪畫藝術中的一大特色，他運用對色彩的知識與充滿熱情的表現方式，著重將個人情緒投射在人像中，在肖像畫上繪出了自己的獨特風格，觀展者也將從梵谷自畫像作品中，感受他對生命與生活時而堅毅、時而痛苦的複雜情感。

《梵谷：尋光之路》將於今年8月24日在富邦美術館3樓日光展廳盛大開展，5月時方揭幕的台北藝文新地標，座落於台北市信義區富邦A25園區，由國際知名建築大師、普立茲克建築獎得主倫佐．皮亞諾及其工作室（Renzo Piano Building Workshop）打造。主辦單位期許以「光」為媒介，連結梵谷巨作與台灣觀眾遠眺世界的視野，更隨著「光」的指引，走進梵谷的藝術世界，在近距離欣賞梵谷獨到的筆觸和色彩運用之際，追隨梵谷的足跡踏上尋光旅程，汲取創作靈感與生命力量。

《梵谷：尋光之路》不僅是一場藝術之旅，更將是一次富足心靈的啟迪，無論是藝術愛好者，還是尋找靈感的旅人，都不容錯過這場難得的世紀盛會。6月24日中午12點富邦美術館官網、udn售票網搶先開賣，預售票420元(原價500元)！7月1日起，限量1000組的「精裝明信片套票」、「導冊套票」、兩款「雙人紀念實體套票」將於限定通路獨家販售；還有多款展覽限定商品將於展覽商店驚喜亮相，請持續關注展覽官方網站最新訊息，為自己預定一趟精彩的尋光旅行，感受《梵谷：尋光之路》帶來的藝術之美！

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