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金融業看Fed高利率：影響一好一壞
七家金控昨（十四）日同步舉行股東會，美國聯準會降息預期與影響成市場焦點。國泰金控總經理李長庚和富邦金控副董事長曾銘宗，都認為聯準會將在九月降息，並提出降息一碼可能性最高。董事長蔡宏圖更指出，下半年維持高利率，對金融業的意義「一好一壞」，「好處是銀行業有穩定息收，但對壽險公司來說，美元對新台幣匯差，會隨著利差產生難以控制的避險成本。」
李長庚說，市場去年底還預期今年可能降息五、六次，且最少五至六碼，但如今預期只剩降一碼，甚至不降息，背後原因是ＡＩ熱潮、製造業回流使美國經濟展望強勁，意謂美國利率處在高點的時間將更久，台灣利率變動也不會太大。
中信金總經理陳佳文指出，今年利率維持高檔、聯準會降息速度比預期慢、兩岸關係也要注意，但因資金持續流入台灣、台股漲破二萬二千點，能提供金控穩定獲利環境。
國內金融業者併購話題不斷，昨日富邦金、開發金、中信金、新光金、台新金等五大金控都主動或被動談及合併議題。富邦金副董事長曾銘宗就表示，金融機構資產規模要夠大才可承擔風險，因此若有機會，會進行相關參股及併購，朝亞洲一流金融機構邁進。
新光金也有股東問合併題材，包括台新金及之後市場傳出的中信金，但董座陳淮舟說合併有簽保密協定，無法詳述。總座陳恩光強調合併案像談戀愛，對方有表達意願者優先。
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