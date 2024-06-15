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彭博：台幣將躍表現最佳亞幣

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者陳美君／綜合報導

彭博資訊策略師認為，在美國聯準會（Fed）啟動降息循環後，新台幣兌美元匯率看升，短中期表現也將優於多數亞洲貨幣，可望受惠於資金再度加速流入股市，特別是台積電等旗艦科技業者，因為半導體景氣2024~2025年可能會進一步復甦。

彭博策略師認為，新台幣多方陣營短中期確實有理由保持樂觀，因為在Fed年底前進入降息循環後，新台幣有望是表現最佳的亞洲貨幣之一。

不過，近期新台幣受到美元強勢的影響，表現不佳，昨（14）日終場貶值2分，收在32.35元，總成交量為16.93億美元。過去一周，新台幣匯率貶值1角，貶幅為0.31%。

匯銀主管表示，美國聯準會降息時程遞延、今年很可能只降息一次，使國際美元轉強，儘管台股漲勢不斷，本周新台幣跟隨亞洲貨幣維持偏弱走勢，估計短期內，新台幣匯率將維持在32元至32.5元區間波動整理。

彭博策略師指出，新台幣兌美元下半年升值的機率較高，因Fed可能開始降息，引發美元廣泛的貶值壓力，使新台幣和韓元這類收益率低、受股市資金流入驅動的貨幣，在亞洲脫穎而出。

更重要的是，台灣與全球半導體景氣循環在今、明兩年進一步復甦，將帶動資金加速流入權值股。

但彭博策略師也說，長期而言，兩岸政治的不確定性仍是新台幣首要風險，美中緊張也可能升高，這將不利未來的股市資金流入。

新台幣 美國聯準會 降息

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