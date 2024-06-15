富邦金：經濟環境漸入佳境

富邦金（2881）昨（14）日開股東會，副董事長曾銘宗說，世界銀行已上修今年全球經濟成長預測到2.6%，加拿大、歐洲央行等主要央行也開始啟動降息，看好未來經濟環境漸步入佳境，富邦金在兼顧風險和穩健下，將繼續深耕台灣市場、布局亞洲。

富邦金董事長蔡明興因人在國外，昨全程採視訊參與，由副董事長曾銘宗代理主持。蔡明興表示，感謝股東長期對富邦金支持，富邦金一定會繼續努力，交出更好成績單。

曾銘宗說，世界銀行已上修今年全球經濟成長預測，從2.4%到2.6%，加拿大央行在6月5日已降息1碼，12日歐洲央行跟進，美國也有進一步降息趨勢，市場看9月將啟動降息，整體看好未來經濟環境。

富邦金總經理韓蔚廷會中做經營報告時也指出，富邦金2023年繳出亮麗成績單，去年金控稅後純益660億元，每股稅後純益4.8元，年成長四成，稅後和每股稅後純益是排名第一大，EPS更是連續15年維持市場領先地位。

今年前五月富邦金稅後純益594億元，EPS 4.6元，已接近去年一整年的水準，據金管會統計，3月底富邦金合併總資產達11.5兆元，排名第二大（僅次於國泰金），3月底合併淨值9,105億元，是金控排名第一大。

談及2024年發展策略，韓蔚廷提四大面向，一、客群經營，法金將著重中小企業、海外客群服務和拓展。二、掌握市場機會，包括保險投資團隊的中長期投資績效。三、金融科技方面，將完善線上線下的經營模式。四、策略布局，將持續擴展海外網點。

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