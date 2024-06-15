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國泰金：銀行壽險一好一壞

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金董事長蔡宏圖（站立者）。 記者潘俊宏／攝影
國泰金董事長蔡宏圖（站立者）。 記者潘俊宏／攝影

國泰金控（2882）昨（14）日舉行股東會，董事長蔡宏圖致詞時指出，美國聯準會（Fed）降息時程遞延，預期今年下半年仍維持高利率；對金融業的意義「一好一壞」；「好處是銀行業有穩定息收，但對壽險公司來說，美元對新台幣匯差會隨著利率差異產生難以控制的避險成本，這是我們一直想要克服的問題。」

蔡宏圖昨天主持股東常會，並於致詞時提到，今年上半年國泰金控繳出不錯的成績並配息給股東，今年上半年的景氣還是不錯的，尤其是美國與台灣景氣，在高科技企業的帶動下蓬勃發展。

蔡宏圖指出，股市屢創新高，但也造成通貨膨脹，為此台灣央行上半年升息半碼，美國方面原本外界預期今年會降息數次，但通膨居高不下，拖延聯準會降息時程。根據報導，美國今年只會降息一次，明年才會出現比較多次的降息，因此預期美國今年下半年仍是持續高利率。

蔡宏圖分析，美國下半年持續高利率，對金融業的意義是，銀行業有穩定息收，但對壽險公司來說，美元對台幣的匯差會隨著利率差異，產生難以控制的避險成本，「這是我們一直以來想要克服的問題。」

對於台灣央行貨幣政策，李長庚分析，央行利率維持不變，但採取房市預防性的措施，宣示效果較大，希望不要造成房價不斷上漲的預期心理；李長庚認為，美國利率很可能會維持在較高水準一段較長時間，台灣利率要看景氣狀況，預估變動不會太大。

對於央行調升存準率1碼是否衝擊銀行貸放，李長庚回應，調整幅度不大、影響也不大。

國泰金控 美國聯準會 降息

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