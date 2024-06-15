國內合併議題燒 五大金控表態

七家金控昨（14）日同步舉行股東會，高達五家金控談及併購、合併議題，國內金控業透過整併壯大規模，已成為顯學，可以預見接下來在金融股併購消息不斷，行情將不寂寞。昨日包括富邦金（2881）、開發金、中信金、新光金、台新金等五大金控，都主動、被動談及合併議題。

昨日國泰金、富邦金、開發金、中信金、玉山金、新光金、台新金等七大金控舉行股東會。富邦金副董事長曾銘宗說，未來若有適當機會，富邦金不排除國內外併購或參股，希望進一步擴大富邦金規模，往亞洲一流的金控目標邁進。

圖／經濟日報提供

富邦金總經理韓蔚廷更進一步指出，北富銀將在印度、日本、澳洲新設分行，韓國則設辦事處，預期兩年內都可以落地，同時也會尋求國外同異業的策略結盟與併購機會，藉著投資持續提升股東報酬。

開發金董事長王銘陽表示，對未來任何合併案，一定要對公司、尤其對股東有利，「我們才會決定去做」，他也提到，開發金目前子公司中，凱基證券居業界第二、凱基人壽居同業第五、第六左右，凱基銀行則是所有金控旗下銀行中最小的，經營團隊希望透過各式各樣方法把銀行規模變大。至於外傳開發金想併三商美邦人壽，王銘陽則直接否認。

中信金總經理陳佳文則被股東問到，先前曾說「併購要選又大又好的銀行」，是否代表不考慮併購新光金控？陳佳文說，中國信託銀行是台灣銀行業營收最大、賺錢最多的銀行，希望併購又大又好的銀行，如果對象不是那麼大，但評估其保險、證券規模，對中信金控提升營運效力有幫助，有互補且價格合理，中信金控也不排斥評估，但對於市場謠傳個案，都不予評估，因為併購變數太多，不方便評論。

至於新光金與台新金合併題材，新光金昨日股東會上有小股東質疑為何僅針對特定對象評估，對此，新光金總經理陳恩光表示，「談戀愛選對象一定是對方有意願的優先」。新光金董事長陳淮舟則表示，合併案由於雙方有簽訂保密協定，無法透露更多細節，但談合併的前提是將公司做好，並回饋給股東。陳淮舟說，目前合併案都只在初步評估階段，一定要專家、董事會、股東會、主管機關與公平會同意才能執行，還有很多關卡要過。

台新金董事長吳東亮也被股東問到，日前新光人壽爆出新板傑仕堡弊案遭檢調偵查，是否考慮加速新新併，吳東亮表示，很遺憾發生這個事情，依據法規對個案不能評論。（記者夏淑賢、廖珮君、楊筱筠、戴玉翔）

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