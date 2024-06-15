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證交所將配4.6元股利
台股牛氣沖天，今年來漲幅在全球股市僅次費半指數，成交量躋身全球前十大。臺灣證券交易所董事長林修銘昨（14）日表示，除交投活絡外，希望持續增加「Valuation」，近日研擬推出進一步壯大市值方案。
證交所昨日舉行股東常會，會中除承認去年度各項財務決算表冊外，並通過配發4.6元股利案，其中，包括3.1元現金股利，及1.5元股票股利；股利水準是近五年來第三高，僅次於2021年的6.4元及2020年的5.6元。
林修銘指出，去年全球經濟受到高通膨、升息壓力、地緣政治局勢等多重下行風險影響，需求疲弱及經濟活動放緩，但台灣資本市場仍展現韌性。其中，台灣加權股價指數至去年底收在17,930點，全年漲幅高達26.8%，為歷年收盤指數次高；上市股票總市值達56.84兆元，全年成交值達67.21兆元，創歷史次高。
台股昨日收在22,504點，集中市場市值已攀升至71.6兆元，超越證交所今年初訂下的挑戰2兆美元（約62兆元）目標。
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