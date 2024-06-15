聽新聞
test
0:00 / 0:00

證交所將配4.6元股利

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股牛氣沖天，今年來漲幅在全球股市僅次費半指數，成交量躋身全球前十大。臺灣證券交易所董事長林修銘昨（14）日表示，除交投活絡外，希望持續增加「Valuation」，近日研擬推出進一步壯大市值方案。

證交所昨日舉行股東常會，會中除承認去年度各項財務決算表冊外，並通過配發4.6元股利案，其中，包括3.1元現金股利，及1.5元股票股利；股利水準是近五年來第三高，僅次於2021年的6.4元及2020年的5.6元。

林修銘指出，去年全球經濟受到高通膨、升息壓力、地緣政治局勢等多重下行風險影響，需求疲弱及經濟活動放緩，但台灣資本市場仍展現韌性。其中，台灣加權股價指數至去年底收在17,930點，全年漲幅高達26.8%，為歷年收盤指數次高；上市股票總市值達56.84兆元，全年成交值達67.21兆元，創歷史次高。

台股昨日收在22,504點，集中市場市值已攀升至71.6兆元，超越證交所今年初訂下的挑戰2兆美元（約62兆元）目標。

台股 股利

延伸閱讀

公司治理成績斐然 元大金、元大期再獲證交所評鑑前5%

台積電明除息影響指數逾28點 投資人拭目以待填息秀

證交所股東常會 周五舉行

證交所介紹台灣AI機會

相關新聞

開發金通過改名凱基金控 配息增至0.50062664元

開發金控昨（14）日召開股東常會，通過修正公司章程，調整公司名稱為「凱基金融控股公司」，以進一步整合集團品牌識別，並打造...

大型壽險金控降IFRS 17衝擊 「覆蓋法」呼聲再起

壽險業將在2026年接軌IFRS 17（國際財報準則第17號公報），已有大型壽險金控擬向金管會爭取，放在依市價評價計入損益...

611億金額寫同期新高 中信銀登5月刷卡王

主要國銀5月刷卡統計出爐，中信銀以單月刷611.9億元，擠下國泰世華銀，奪回刷卡王寶座，並寫下歷年同期新高紀錄；國泰世華...

新光金資本額 增至3,300億

新光金控、台新金控昨（14）日召開股東會。新光金通過將額定資本額從1,850億元拉高為3,300億元，並力拚125億元現...

王美花當選台新金獨董

台新金控昨（14）日召開股東會，會中完成董事全面改選，四席董事當選人包括吳東亮、吳澄清、郭瑞嵩及王自展，前經濟部長王美花...

證交所將配4.6元股利

台股牛氣沖天，今年來漲幅在全球股市僅次費半指數，成交量躋身全球前十大。臺灣證券交易所董事長林修銘昨（14）日表示，除交投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。