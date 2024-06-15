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王美花當選台新金獨董
台新金控（2887）昨（14）日召開股東會，會中完成董事全面改選，四席董事當選人包括吳東亮、吳澄清、郭瑞嵩及王自展，前經濟部長王美花則以獨董第一高票順利當選，展現台新金的禮遇。
台新金5月初董事會通過第九屆董事候選人名單，並於昨日股東會中完成董事改選，其中，台新金董事長吳東亮以嘉浩投資法人代表身分最高票當選，當選權數達116.7億權，台灣石化合成公司代表人吳澄清以94.3億權排在第二，翔肇投資法人代表郭瑞嵩以90.4億權排在第三，明淵投資法人代表王自展則以86.6億權排第四。
三位獨董裡，王美花當選權數為84.7億權，以獨董第一高票順利當選，台新金邀請卸任經濟部長擔任獨董已行之有年，像是2007年王志剛擔任台新金與台新銀獨董。
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