聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光金資本額 增至3,300億

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

新光金控（2888）、台新金控昨（14）日召開股東會。新光金通過將額定資本額從1,850億元拉高為3,300億元，並力拚125億元現金增資案8月底完成。

昨日新光金股東會上，不少股東對不到10元的股價感到委屈，更形容自己就像「王寶釧苦守寒窯十八年」，對此，董事長陳淮舟對股東們表達歉意，並表示會盡自己最大的努力，使股價更進一步。陳淮舟表示，經過一年五天的努力，今年前五月累計自結稅後純益達102.09億元，每股稅後盈餘（EPS）0.66元，相較去年同期稅後虧損94億元，整體獲利狀況有顯著成長。

台新金控 新光金控 股東會

延伸閱讀

新光金股東會／陳恩光談合併案：就像談戀愛要先有意願

股價低於面額10元 新光金董座陳淮舟為股價表現鞠躬致歉

胞兄吳東進涉新板傑仕堡弊案 吳東亮：身為家人會給予關心和支持

新光金董事長陳淮舟為股價抱屈 努力拚站回票面以上

相關新聞

大型壽險金控降IFRS 17衝擊 「覆蓋法」呼聲再起

壽險業將在2026年接軌IFRS 17（國際財報準則第17號公報），已有大型壽險金控擬向金管會爭取，放在依市價評價計入損益...

611億金額寫同期新高 中信銀登5月刷卡王

主要國銀5月刷卡統計出爐，中信銀以單月刷611.9億元，擠下國泰世華銀，奪回刷卡王寶座，並寫下歷年同期新高紀錄；國泰世華...

證交所將配4.6元股利

台股牛氣沖天，今年來漲幅在全球股市僅次費半指數，成交量躋身全球前十大。臺灣證券交易所董事長林修銘昨（14）日表示，除交投...

開發金通過改名凱基金控 配息增至0.50062664元

開發金控昨（14）日召開股東常會，通過修正公司章程，調整公司名稱為「凱基金融控股公司」，以進一步整合集團品牌識別，並打造...

新光金資本額 增至3,300億

新光金控、台新金控昨（14）日召開股東會。新光金通過將額定資本額從1,850億元拉高為3,300億元，並力拚125億元現...

王美花當選台新金獨董

台新金控昨（14）日召開股東會，會中完成董事全面改選，四席董事當選人包括吳東亮、吳澄清、郭瑞嵩及王自展，前經濟部長王美花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。