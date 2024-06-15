新光金資本額 增至3,300億

新光金控（2888）、台新金控昨（14）日召開股東會。新光金通過將額定資本額從1,850億元拉高為3,300億元，並力拚125億元現金增資案8月底完成。

昨日新光金股東會上，不少股東對不到10元的股價感到委屈，更形容自己就像「王寶釧苦守寒窯十八年」，對此，董事長陳淮舟對股東們表達歉意，並表示會盡自己最大的努力，使股價更進一步。陳淮舟表示，經過一年五天的努力，今年前五月累計自結稅後純益達102.09億元，每股稅後盈餘（EPS）0.66元，相較去年同期稅後虧損94億元，整體獲利狀況有顯著成長。

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