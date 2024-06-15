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611億金額寫同期新高 中信銀登5月刷卡王

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
前三大流通卡行5月表現 圖／經濟日報提供
前三大流通卡行5月表現 圖／經濟日報提供

主要國銀5月刷卡統計出爐，中信銀以單月刷611.9億元，擠下國泰世華銀，奪回刷卡王寶座，並寫下歷年同期新高紀錄；國泰世華銀則以598.2億元成績單，位居第二。前五大發卡行中，僅玉山銀尚未公布。銀行業者認為，未來信用卡市場將走向大者恆大局面。

5月前五大發卡行排名，排除尚未公布成績單的玉山銀，有效卡數依序為中信銀、北富銀、國泰世華銀以及台新銀，有效卡分別成長到587.5萬張、563.8萬張、473.8萬張、465.4萬張。

統計5月發卡數，仍以中信銀單月發出8.7萬張為最多，其次為國泰世華銀6.6萬張、北富銀6.2萬張、台新銀5.7萬張，但如果與4月比較，僅國泰世華銀單月發卡增加，凸顯大型發卡行發卡動能趨緩、似有飽和現象。

中信銀指出，今年前五月信用卡消費金額合計為2,941億元，較去年同期成長13%，主要為民眾出國旅遊、母親節外出用餐及購物，帶動旅遊、餐飲、百貨、量販、超市、超商等消費金額持續成長。

國泰世華銀指出，受惠5月母親節購物聚餐需求及海外旅遊持續成長，加上CUBE卡「趣旅行」及「樂饗購」權益有效吸引民眾刷卡消費，5月信用卡簽帳金額逾598億元，與上月簽帳持平，較去年同期微幅減少30.5億元。

中信銀 國泰世華 華銀

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