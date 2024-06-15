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大型壽險金控降IFRS 17衝擊 「覆蓋法」呼聲再起

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
壽險業將在2026年接軌IFRS 17。 圖/SAS提供
壽險業將在2026年接軌IFRS 17。 圖/SAS提供

壽險業將在2026年接軌IFRS 17（國際財報準則第17號公報），已有大型壽險金控擬向金管會爭取，放在依市價評價計入損益（FVPL）的股票、基金這兩大資產，將繼續沿用「覆蓋法」以維持整體財報穩定性，金管會對此採保留態度，認為17號公報沒有繼續「覆蓋」的空間。

據透露，該大型壽險業者研擬透過壽險公會向金管會爭取，但市場也有不同聲音，有壽險業者認為，此舉是違反IFRS 17公報的國際會計準則，更沒有如過去「資產重分類」的彈性解釋空間，壽險公會也正醞釀茶壺內的風暴。

壽險業持有台股部位概況 圖／經濟日報提供
壽險業持有台股部位概況 圖／經濟日報提供

所謂「覆蓋法」，是指壽險業目前放在FVPL中的股票、基金等資產，已實現的處分利益，可進損益表，反映在當期獲利上，未實現的評價利益則是進OCI，白話文是說「已實現賺的算、未實現賠的不算」。

2018年壽險業實施「覆蓋法」是為解決IFRS 9（金融工具，僅資產以市價評價）與IFRS 17（保險合約，資產與負債同時用市價評價）沒有同時生效的疑慮，因此金管會允許壽險業可採「覆蓋法」的過渡措施。

當時國際上可選用暫時豁免法或覆蓋法，金管會則統一採用「覆蓋法」，2026年接軌IFRS 17後，長達近八年的「覆蓋法」也將落日。

一旦「覆蓋法」落日，壽險業資產與負債同時用市價評價，業者資產只能有兩種選擇，一是短期投資（如PL，資產變動入損益），二是長期投資（如OCI，資產變動僅影響淨值），不再有所謂的「賺的算、賠的不算」的問題。

但此舉卻讓擁有龐大的股票、基金部位的壽險業者大驚失色。因一旦手中股票大漲大跌，將影響壽險業當期損益，尤其壽險業又重押台積電，壽險業損益將看台積電臉色。

昨有一家大型壽險金控高層直言，若取消覆蓋法，對壽險業有三大影響，一、當壽險資金進入股市，股市好會大賺、股市不好卻會大賠，影響財報穩定性，二、恐會讓壽險業對台股縮手，影響股市動能，三、在國內債券市場淺，壽險資金去化難度又提高。

該高層說，目前壽險總資產占整體金融業總資產達33%，這是台灣獨有現象，因此希望接軌過程中，可以因地制宜、給予配套措施，讓接軌IFRS 17時更順暢。

壽險業 金管會

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