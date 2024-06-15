聽新聞
test
0:00 / 0:00

開發金通過改名凱基金控 配息增至0.50062664元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
開發金控昨天上午舉行股東常會，經營團隊改組後首次召開，由董事長王銘陽（前排中）主持。 開發金／提供
開發金控昨天上午舉行股東常會，經營團隊改組後首次召開，由董事長王銘陽（前排中）主持。 開發金／提供

開發金控（2883）昨（14）日召開股東常會，通過修正公司章程，調整公司名稱為「凱基金融控股公司」，以進一步整合集團品牌識別，並打造更全面的品牌綜效。開發金董事長王銘陽指出，開發金公司更名為凱基金控，修改公司章程，將開發金與子公司品牌一致化，對開發金行銷效益與營運是很重要的。

開發金昨天股東會也通過2023年營業報告書、財務報表及盈餘分派案，並通過發放乙種特別股現金股息每股0.355元，普通股現金股息每股0.5元。股東會後開發金並公告調高每股現金股息為0.50062664元，開發金並預定7月1日進行除息交易，7月31日發放現金股息入帳股東帳戶。

昨天股東會也通過長期資金籌集案，採國內現金增資發行普通股或特別股，或發行全球存託憑證（GDR），上限25億股，以市價概算約募集資金規模可達300億元以上。

開發金控今年4月董事會，已通過調整公司名稱為「凱基金融控股股份有限公司」，昨天股東會中順利通過公司章程修正案，後續變更程序仍待主管機關許可，正式更名基準日將再行公告。

目前集團旗下子公司包括人壽、證券、銀行以及投信，已統一使用「凱基」及「KGI」為企業品牌名稱，金控更名後將強化金控與子公司的品牌連結，也有助凝聚市場對於集團更清晰一致的品牌認知，更期待未來透過進一步整合品牌名稱，有效提升子公司之間的互補與協同效應，帶動整體業務行銷與發展，加速展現全方位金融服務集團市場競爭力。

開發金控表示，「中華開發」成立至今60餘年，與台灣經濟的成功發展密不可分，這個招牌並沒有因更名而消失，而是將品牌的榮耀與責任交棒給集團子公司「中華開發資本」來傳承，繼續支持台灣企業、產業及經濟的永續發展。

開發金控表示，此次更名提案獲得廣大股東的認同與支持，公司將持續提升品牌識別度與業務綜效，爭取更多市場與股東對集團金融服務與業務的肯定，發揮「One KGI」精神，加速集團全方位發展，並承諾在未來持續為股東創造更多價值。

凱基 股東會 開發金控

延伸閱讀

開發金股東會／更名凱基金控花多少錢？董座王銘陽說這數字

開發金（2883）外資昨大買20.4萬張！ 專家：數據有回穩但沒有突出到很驚豔

開發金（2883）大漲有機會見2字頭？ 不敗教主：沒道理股價輸「這兩家」

開發金（2883）帶量上攻…股價創2年來新高！ 專家「谷狗」原因：就問怎麼輸？

相關新聞

開發金通過改名凱基金控 配息增至0.50062664元

開發金控昨（14）日召開股東常會，通過修正公司章程，調整公司名稱為「凱基金融控股公司」，以進一步整合集團品牌識別，並打造...

大型壽險金控降IFRS 17衝擊 「覆蓋法」呼聲再起

壽險業將在2026年接軌IFRS 17（國際財報準則第17號公報），已有大型壽險金控擬向金管會爭取，放在依市價評價計入損益...

611億金額寫同期新高 中信銀登5月刷卡王

主要國銀5月刷卡統計出爐，中信銀以單月刷611.9億元，擠下國泰世華銀，奪回刷卡王寶座，並寫下歷年同期新高紀錄；國泰世華...

新光金資本額 增至3,300億

新光金控、台新金控昨（14）日召開股東會。新光金通過將額定資本額從1,850億元拉高為3,300億元，並力拚125億元現...

王美花當選台新金獨董

台新金控昨（14）日召開股東會，會中完成董事全面改選，四席董事當選人包括吳東亮、吳澄清、郭瑞嵩及王自展，前經濟部長王美花...

證交所將配4.6元股利

台股牛氣沖天，今年來漲幅在全球股市僅次費半指數，成交量躋身全球前十大。臺灣證券交易所董事長林修銘昨（14）日表示，除交投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。