蔡宏圖看聯準會降息遞延：下半年維持高利率

多家金控今日召開股東會，對於美國聯準會降息的預期，也成為市場矚目的焦點。其中，國泰金控總經理李長庚和富邦金控副董事長曾銘宗，都認為聯準會在今年九月降息、以及降息一碼的可能性最高。李長庚指出，美國經濟強勁，可說是全世界最強勁的經濟體，因此對於聯準會的降息步調，包括降息次數及幅度，應持謹慎態度，美國降息所代表的意義和必要性，都值得市場再斟酌。

國泰金今（14）日舉行股東會，董事長蔡宏圖表示，美國聯準會拖延降息時程，預期今年下半年仍是持續高利率，這對金融業的意義是「一好一壞」，好處是銀行業有穩定的息收，但人壽保險公司會隨著利率差異恐產生難以控制的避險成本，國泰金會努力克服，期許今年能繳出好成績。

李長庚則比對市場對美國降息的前後預期。他分析，市場去年底還預期，今年不但可能降息5、6次，而且最少5至6碼，但到現在的預期只剩降1碼，甚至不降息，背後原因在於美國經濟表現很強，尤其近來AI熱潮，製造業回流，都使美國經濟展望強勁，意謂美國利率處在高點的時間將持續更久，至於台灣，預期利率變動不會太大。

中信金總經理陳佳文則認為，今年整個大環境應是利率維持高檔、美國聯準會降息速度比預期更慢、兩岸關係也要注意，儘管如此，可看到資金持續流入台灣、包括現在台股已漲破22000點，這也提供金控能穩定獲利的環境，像是銀行穩定成長、保險也掌握時機獲利了結，中信金的獲利今年因此有再創新高的可能性。

富邦金副董事長曾銘宗也表示，富邦金都會進行相關的參股及併購，且併購國內外都不排斥，朝亞洲一流金融機構邁進，他也表示金融機構要夠大，自我成長太慢得靠併購。

另外，曾銘宗也對股市議題回應，他說股市中長期仍要回到基本面，5月來看，台灣上市櫃公司獲利亮麗，因此台股不僅有AI題材而已。

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