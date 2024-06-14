立委質疑新青安助漲房價 卓揆：將討論是否調整政策

新青安貸款近期受到外界熱烈討論，無非就是外界質疑政策補貼房貸恐推升房價，淪為炒房工具，行政院長卓榮泰14日透露，此政策已經在內部討論是否從制度上檢討並調整，未來會真正幫助到需要的人，而不是在市場上轉手造成第二次不公平。

卓榮泰今日赴立法院施政報告及備詢時，會中國民黨立委吳宗憲提到，台灣房價不斷升高，越來越多人買不起房子，雖政府也推出相關政策，希望能夠協助年輕人買房，不過從目前實際狀況來判斷，新青安貸款可能有淪為炒房政策之嫌。

對此，卓榮泰回應，對於房價上漲，要從二面向來看，包括土地資源有限、建築材料成本增加所導致，但這點政府也早就看到，因此也已推出百萬社會住宅、租金補貼以及利息補貼等措施，而最近大家都在討論的新青安利息補貼方案，目前已經在進行內部會議討論「接下來是否要進行政策調整，讓此政策不要變成房價上漲的因素」。

卓榮泰坦言，房價上漲因素有千百種，這可能也會是其中一項，政府也必須要考量到這一點，因此也需要從制度上來檢討，讓房價不要上漲，且是善用這個工具讓它真正幫助到需要的人，而不是在市場上轉手造成第二次不公平。

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