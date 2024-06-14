5年不得回金融圈禁令解除 趙信清重返遠壽董事會
遠雄人壽今天舉行股東常會，全面改選董事，遠雄集團創辦人趙藤雄次子趙信清睽違6年重返遠壽董事會，趙藤雄長女趙文瑜此次亦以遠東建設代表人身分，擔任遠壽董事一職。
遠雄人壽今天舉行股東常會並改選7席董事，4席董事當選人除了原任董事孟嘉仁、趙學欣外，趙藤雄子女趙信清及趙文瑜亦入列，3席獨立董事當選人為元亨法律事務所律師廖世昌及原任獨董葉啟洲、陳鴻霖。
孟嘉仁此次續以遠雄國際代表人身分當選遠壽董事，並續獲推選擔任董事長，至於另一名遠雄國際推派代表人，則為遠雄集團創辦人趙藤雄次子趙信清。
此為2018年6月遠壽股東會改選，趙信清退出遠壽董事會後，睽違6年重返遠壽擔任董事。
至於遠壽總經理趙學欣，此次不再以遠雄國際代表人身分出任遠壽董事，而是改以自然人身分擔任董事。
2018年4月金管會發現遠壽不動產投資開發案監督管理、內部控制及法令遵循機制有嚴重缺失，重罰遠壽新台幣1440萬元，並對時任董事趙藤雄、許自強及時任總經理趙信清、不動產暨放款部主管張子彥予以解職。金管會解職效力，意指5年內不得回歸金融圈。
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