Amundi全球投資論壇 探討總經、地緣政治、經濟轉型

第14屆Amundi鋒裕匯理全球投資論壇（Amundi World Investment Forum） 13-14日於巴黎羅浮宮地下廣場盛大展開，聚集頂尖專家探討總體經濟、地緣政治、經濟轉型等關鍵議題。

在Amundi鋒裕匯理全球投資論壇，每年都有來自金融、商業、政治和經濟研究領域、代表80多個國家的650多名專家齊聚巴黎。今年焦點人物包括英國前首相布朗（Gordon Brown）、芬蘭前總理暨政府首長馬林（Sanna Marin）等。

今年的論壇主題聚焦經濟局勢的多項轉型進展，標題訂為「付諸行動的調適對策：擘畫未來新路徑」。確保經濟成長、克服通貨膨脹挑戰的兩難逐漸消退，貨幣政策料將正常化，同時社會也將努力兼容人工智慧（AI）加速催生的科技革命浪潮。論壇將探討決策者、金融服務、投資人如何因應這些挑戰。

Amundi 鋒裕匯理資產管理執行長波德森（Valérie Baudson）表示，Amundi鋒裕匯理全球投資論壇是至關重要的跨國聚會，針對當前的總體經濟及地緣政治局勢、轉型進展及其對投資組合的影響，為客戶和合作夥伴提供相關的關鍵見解。

波德森表示，本次活動廣邀各領域的決策者，在國際知名演講者主持的辯論現場，積極探索產業的新領域與未來動態。很高興今年如願邀請到馬林及布朗，馬林分享她如何展望歐洲各國今後的地緣政治定位，布朗則探討如何藉由全球合作與調整，因應氣候變遷和全球不平等議題。

過往出席論壇的嘉賓包括諾貝爾經濟學獎得主戴蒙（Douglas W. Diamond）、義大利總理暨歐洲央行前行長德拉吉（Mario Draghi）、美國前國務卿希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）等知名領袖級人物。

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