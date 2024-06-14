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國泰金攜央大 一年培育200位AI、雲端、區塊鏈專才

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控與中央大學啟動「金融科技產學合作計劃」，今日由國泰金控副總陳維銘（右4）及中央大學副校長許秉瑜（左4）簽訂合作意向書，預計一年內培育200位金融科技潛力好手。圖/國泰金控提供
國泰金控與中央大學啟動「金融科技產學合作計劃」，今日由國泰金控副總陳維銘（右4）及中央大學副校長許秉瑜（左4）簽訂合作意向書，預計一年內培育200位金融科技潛力好手。圖/國泰金控提供

為持續培育金融科技潛力人才，並鼓勵青年學子接軌產業發展需求，國泰金控攜手中央大學，將以年培育200位AI、雲端、區塊鏈專才為目標，已啟動「金融科技產學合作計劃」，今日正式簽訂產學合作意向書。

國泰金指出，雙方合作將以數位架構及雲端服務、人工智慧（AI）與數據分析、綠色金融、保險金融、區塊鏈、金融醫療等議題為核心，進行金融科技研究計劃、實習與就業合作、課程演講、企業參訪等一系列合作，預計一年內培育200位潛力好手，透過產學共創，充實金融科技人才庫。

國泰金控數位數據暨科技發展中心資深副總經理姚旭杰表示：「國泰金控積極推動數位轉型，與各子公司數位、數據、技術部門推出創新金融產品與服務。目前集團數位用戶已突破880萬人，不論是在AI、雲端、區塊鏈、金融醫療、綠色金融等基礎建設及數位工程上，都有龐大的人才需求。希望透過本次與中央大學的合作，建構金融科技新興人才核心職能與實務經驗，為青年學子打造金融科技最佳職涯舞台。」

中央大學副校長許秉瑜也指出：「與國泰金控將就四大方向全面合作：課程演講將讓同學了解最新科技在金融的應用，企業參訪則讓同學實際瞭解金控公司運作；透過實習及就業媒合，則能為學生未來職涯積累經驗、創造就業機會，協助中大培育優質人才，讓國泰金控能夠參與學生教育培訓的過程，學生也能深入了解第一線工作環境與職能需求，研究計劃則讓教師攜手學生深入業界痛點、提供解決方案。」

本次為期三年的產學合作由國泰金控數數發中心與中央大學管理學院積極推動，將透過雙方密切合作，建立堅實的產學鏈結，培育學生的專業能力，並激發其對產業發展的熱情與能量。

中央大學 國泰金控 金融科技

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