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股匯不同調 新台幣走疲小貶2分收32.35元

中央社／ 台北14日電

台股氣勢如虹，今天盤中、收盤再創新高，新台幣匯率卻未能同歡，受到美元走強、亞幣示弱影響，今天收盤收在32.35元，小貶2分，台北及元太外匯市場總成交金額16.93億美元。

美國聯準會會議釋出今年可能只會降息1次的訊號，激勵美元上漲，美元指數重返105之上，加上日銀維持利率不變，但延後縮減購債，日圓應聲重貶，一度摜破158關卡。

根據央行統計，美元反映聯準會決策，今天狂漲0.74%，亞幣全面走弱，人民幣、新台幣分別小跌0.05%及0.06%，日圓下挫0.25%，韓元貶值0.39%。

台灣股匯市今天各走各路，隨著美科技股強勢創收盤新高，台股今天也在鴻海、重電、航運族群等帶動下，震盪翻紅走強，終場收22504.72點，上漲192.68點，再創盤中與收盤歷史新高。

新台幣匯率方面，台股表現不俗，但部分外資逢高調節，略有匯出，加上美元強勢表態、亞幣倒成一片，新台幣只能跟進貶勢，今天開盤價為32.36元，最高32.316元、最低32.406元。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值1角或0.3%，週線翻貶。

外匯交易員表示，美國聯準會本週開獎，預估今年僅調降利率一次，低於先前預測的3次降息，美元迅速反攻，新台幣跟著國際匯市走，在亞幣偏弱的情況下，新台幣可能陷入區間整理，就看外資是否能夠強勁匯入、帶來助力，擺脫僵局。

台幣匯率 新台幣 美國聯準會

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