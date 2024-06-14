玉山舉辧危老都更輔導說明會 協助花蓮民眾震災後重建

為協助花蓮民眾在0403強震後的重建工程，玉山銀行攜手花蓮縣建築師公會，於日前在花蓮市舉辦玉山危老都更輔導說明會，以危老都更法令說明與危老都更金融服務為主題進行說明，並提供民眾危老重建相關金融諮詢服務。

本次玉山危老都更輔導說明會，花蓮縣政府建設處都市計畫科長特別到場，就相關法規及政策與現場民眾交流；花蓮縣建築師公會接續說明危老重建申辦流程、獎勵優惠、輔導服務等；玉山銀行則分享申請貸款流程、解說貸款成數、重建的稅租優惠、資產傳承規劃重點等金融服務，提供民眾相關危老重建相關知識，為花蓮民眾提升居住安全，打造友善居住環璄而努力。

根據內政部營建署統計，全台屋齡30年以上老屋已超逾480萬戶，佔全台房屋比率約53%，其中，花蓮縣屋齡30年以上老屋超逾8萬戶，房屋比率高達63%，在0403地震後面臨搬遷、拆除、重建等居住議題。玉山自2022年起以總行「都更重建推動小組」偕同分行模式，即時提供顧客融資規劃、不動產傳承諮詢、不動產信託等一站式重建金融諮詢服務，在服務顧客的過程中，不僅舉辦重建說明會詳細說明融資方案，同時與建經公司合作，為顧客量身打造客製化金融服務。

玉山危老都更融資專案自開辦以來，已評估超過300件來自全台的申請案件，截至今年5月底更已核貸達百件，服務案件遍及全台各縣市，玉山期望將金融專業知識結合豐富經驗，做為顧客最堅實的後盾。

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