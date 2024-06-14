快訊

稱十幾年前談AI沒什麼人理他 童子賢：現在看猶如「驀然回首」

發文爆羅智強要殷瑋幫拿公事包 名嘴張宇韶挨告...判決結果出爐

玉山舉辧危老都更輔導說明會 協助花蓮民眾震災後重建

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為協助花蓮民眾在0403強震後的重建工程，玉山銀行攜手花蓮縣建築師公會，於日前在花蓮市舉辦玉山危老都更輔導說明會，以危老都更法令說明與危老都更金融服務為主題進行說明，並提供民眾危老重建相關金融諮詢服務。

本次玉山危老都更輔導說明會，花蓮縣政府建設處都市計畫科長特別到場，就相關法規及政策與現場民眾交流；花蓮縣建築師公會接續說明危老重建申辦流程、獎勵優惠、輔導服務等；玉山銀行則分享申請貸款流程、解說貸款成數、重建的稅租優惠、資產傳承規劃重點等金融服務，提供民眾相關危老重建相關知識，為花蓮民眾提升居住安全，打造友善居住環璄而努力。

根據內政部營建署統計，全台屋齡30年以上老屋已超逾480萬戶，佔全台房屋比率約53%，其中，花蓮縣屋齡30年以上老屋超逾8萬戶，房屋比率高達63%，在0403地震後面臨搬遷、拆除、重建等居住議題。玉山自2022年起以總行「都更重建推動小組」偕同分行模式，即時提供顧客融資規劃、不動產傳承諮詢、不動產信託等一站式重建金融諮詢服務，在服務顧客的過程中，不僅舉辦重建說明會詳細說明融資方案，同時與建經公司合作，為顧客量身打造客製化金融服務。

玉山危老都更融資專案自開辦以來，已評估超過300件來自全台的申請案件，截至今年5月底更已核貸達百件，服務案件遍及全台各縣市，玉山期望將金融專業知識結合豐富經驗，做為顧客最堅實的後盾。

玉山銀行 都更

延伸閱讀

美得捨不得吃！ 好丘Good Cho’s「最美山系刨冰」2.0升級 玉山、合歡山、阿里山先吃兜幾？

人人神刷手？今年前4月刷破1兆4千億 金管會揭這類消費最大宗

原聲國際學院遷校日月潭 周末再現玉山星空音樂會盛況

南投山區多處路段落石坍方危險 玉山奧萬大暫時休園3天

相關新聞

新光金股東會／通過章程修正案 資本額調升為3300億元

新光金控（2888）14日召開股東常會，會中承認2023年度財務決算表冊及虧損撥補案，並決議通過章程修正案，將額定資本額...

新光金股東會／陳恩光談合併案：就像談戀愛要先有意願

新光金（2888）14日舉行股東大會，「新新併」成為股東們關注的議題，但小股東也質疑為何僅針對特定對象評估，對此，新光金...

曾銘宗：透過併購壯大富邦金 朝亞洲一流金融機構邁進

富邦金控副董事長曾銘宗今日在股東會後受訪時指出，由於金融機構的資產規模要夠大，才可承擔風險，因此若有機會，富邦金都會進行...

新光金股東會／總座陳恩光：125億現增案 力拚8月底前完成

新光金（2888）14日舉行股東大會，由於正值125億現金增資關鍵期，不少股東都關注公司增資進度，希望盡快開放股東、員工...

台灣人壽董事出任務當迎賓大使 抽考公平待客阻詐成效

「歡迎光臨，請問今天要辦什麼業務?」親切招呼、代抽號碼牌、引導候位，台灣人壽鄭泰克董事長、許舒博副董事長與周冠男、許文彥...

台新金股東會／董事會改選、王美花任獨董 吳東亮談新壽涉弊案：遺憾

台新金控（2887）14日召開股東會，會中完成董事全面改選，前經長王美花以獨董第一高票當選獨董。而新光金控（2888）前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。