新光金陳恩光：談合併如戀愛 找對方有意者優先

新光金今天舉行股東常會，有股東質疑董事會對增資消極，卻針對特定對象台新金評估合併，總經理陳恩光指出，新光金普通股現金增資案將盡量於8月前完成，因應接軌挑戰大，因此考慮合併，至於合併如談戀愛，自然會找對方表達有意願者為優先。

新光金旗下新光人壽資本不足，金管會緊盯現金增資時程，為求扭轉經營困境，新光金今年4月董事會決議重啟與台新金評估合併。新光金今天舉行股東常會，為2023年經營權變天後首度由新經營團隊主持股東會，增資及併購成股東關注焦點。

新光金董事長陳淮舟表示，2023年新光金先增資新壽新台幣15億元，新壽亦順利募集130億元次債，但資本適足率（RBC）尚無法達到金管會要求；因此今年首季新光金再增資新壽70億元，亦規劃辦理普通股現金增資125億元，金控普通股現增案5月20日得到金管會核准，現正進行中。

陳淮舟指出，為負荷2026年接軌IFRS 17及ICS新制挑戰，新壽必須加強資本結構，經營團隊努力想盡辦法，希望新光金往好的方向走，以擴大回饋給股東，對於股東長期持有新光金股票，但所得回饋少，他非常抱歉，新經營團隊將負起責任改進。

陳恩光表示，2023年新光金對新壽增資15億元後，當年度還欠主管機關55億元增資承諾尚未完成，加上今年70億元增資承諾，合計為125億元，經與主管機關來回溝通，金控普通股現增案已在5月20日生效，希望盡量在8月前完成。

有股東質疑，為何選定特定對象台新金洽談合併，董事會成員若涉利益衝突，依法是否應說明並迴避。陳淮舟表示，目前對於合併議案，公司還在規劃、分析、評估與研究合併可行性，尚不涉及利害迴避。

陳恩光則提到，新光金決議評估合併的原因在於，新壽自身努力雖然做得不錯，但接軌挑戰仍大，合併最大目的為擴大規模、增加競爭力，從資本角度看，若能將股東基礎及資源擴大，對於未來接軌將有明顯快速的助益。

陳恩光表示，從業務角度看，合併案多半會因互補效應產生綜效，帶動營收躍進，亦有助降低成本，「合併並非為併而併，但合併一直是每個企業，包括金控的選項之一」，企業會考慮此選項對不對、可不可行、適不適合，現在新光金還在初步研究階段，並沒有到非走合併不行的路上，現在也尚未到談價格的地步。

陳恩光進一步指出，萬一最後走至談價階段，必須洽專家、顧問、精算師意見，要經董事會及股東會同意，最後還要主管機關金管會點頭才行，會經重重把關，股東可以放心，價格並非誰決定即可。至於洽特定對象合併，陳恩光直言，合併如談戀愛，洽合併對象自然會找對方表達有意願者為優先。

陳淮舟表示，在新經營團隊進駐新光金前，2年前舊經營團隊亦曾進行合併調查與研究，當時委請外部財顧出具分析報告，財顧建議市場上3家金控為新光金洽談合併最佳對象，其中僅台新金有向新光金接洽。

陳淮舟強調，目前雙方在研議合併中，必定會以公司最大利益為前提，且推動合併程序很長，並非董事會通過即可，還必須洽外部專家、財顧及會計師，經過董事會及股東會通過，還必須金管會及公平會點頭才能成案。

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