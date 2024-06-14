遠雄人壽股東會／通過每股配發股票股利0.8元

興櫃公司遠雄人壽（5859）14日召開股東常會，承認2023年營業報告書、財務報告，並通過今年每股配發股票股利0.8元。

遠雄人壽2023年底總資產近新台幣7,000億元，業主權益新台幣384億元，營業收入達新台幣740億元，並於自主增提外匯價格準備金20億元後，稅後純益新台幣22億元，每股稅後純益（EPS）1.76元。此外，從財務體質來看，遠雄人壽近年來資本適足率（RBC）均維持在250%以上之水準，2021年起至2023年皆超過300%；財務實力評等獲得中華信評於2016年至2023年連續 7 年給予遠雄人壽「twA+」的信用評定。

遠壽董事長孟嘉仁於致股東報告書中表示，公司秉持「Empower Your Life 為生命增添好生活」經營理念，不斷堅實營運韌性，連年維持良好獲利，與時俱進提供完善保障，體現普惠金融。面對金融環境日趨嚴峻挑戰，朝向「追求適度的市占、資產規模以及適當的資本強度」成長目標邁進，從自身做起，持續發揮永續影響力，為客戶、股東、員工及社會創造最大價值。

2023年持續發展高保障壽險、定期醫療險、手術險、癌症險等保障型商品；接軌 IFRS17，商品策略聚焦長年期分期繳保障型終身壽險、健康險及意外險商品；積極參與公共政策基本保障型商品推動（基富通保障型保險商品平台），提供保費較低廉的保障型商品，助益肩負家庭生計的客戶補足死亡及疾病保障缺口，落實保險保障真價值。

孟嘉仁指出，2024年經營策略重點，將均衡多元化業務通路之發展，提升自有業務員通路的質與量，深化外部通路合作關係。商品面將提高保障型商品、長年期繳商品及投資型商品業績占比。營運面將推動公司營運活動及行銷作業的數位化轉型，以及調整資產配置及商品結構以接軌 IFRS 17 及 ICS。總保費收入目標為590 億元。未來遠雄人壽將持續執行年度計畫，以朝向中大型壽險公司，財務穩健的體質及穩定獲利，永續發展的目標邁進。

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