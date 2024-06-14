快訊

成功大學1科系申請入學分發人數「掛蛋」 校方：受AI浪潮影響

LINE Pay將退出日本 網嚇「只有台灣在用？」點出殘酷原因

新台幣貶2分 收32.35元

中央社／ 台北14日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.35元，貶2分，成交金額11.22億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.36元，最高32.316元、最低32.406元。

外匯 新台幣

延伸閱讀

央行總裁楊金龍談台股創高...AI是關鍵

中職／余謙5.2局失2分奪首勝 雄鷹淘汰指數歸零

MiLB／劉致榮6局9K奪本季2A首勝 挨剋星1轟掉2分

MiLB／回穩了！鄧愷威3A先發5局好投惜無關勝敗

相關新聞

新光金股東會／陳恩光談合併案：就像談戀愛要先有意願

新光金（2888）14日舉行股東大會，「新新併」成為股東們關注的議題，但小股東也質疑為何僅針對特定對象評估，對此，新光金...

新光金股東會／通過章程修正案 資本額調升為3300億元

新光金控（2888）14日召開股東常會，會中承認2023年度財務決算表冊及虧損撥補案，並決議通過章程修正案，將額定資本額...

曾銘宗：透過併購壯大富邦金 朝亞洲一流金融機構邁進

富邦金控副董事長曾銘宗今日在股東會後受訪時指出，由於金融機構的資產規模要夠大，才可承擔風險，因此若有機會，富邦金都會進行...

新光金股東會／總座陳恩光：125億現增案 力拚8月底前完成

新光金（2888）14日舉行股東大會，由於正值125億現金增資關鍵期，不少股東都關注公司增資進度，希望盡快開放股東、員工...

台灣人壽董事出任務當迎賓大使 抽考公平待客阻詐成效

「歡迎光臨，請問今天要辦什麼業務?」親切招呼、代抽號碼牌、引導候位，台灣人壽鄭泰克董事長、許舒博副董事長與周冠男、許文彥...

台新金股東會／董事會改選、王美花任獨董 吳東亮談新壽涉弊案：遺憾

台新金控（2887）14日召開股東會，會中完成董事全面改選，前經長王美花以獨董第一高票當選獨董。而新光金控（2888）前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。