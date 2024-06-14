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三商壽股東會／翁肇喜：努力資本強化、深耕五大策略

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

三商美邦人壽（2867）14日召開股東常會，會中通過2023年營業報告書及財務報表承認案，同時亦通過以私募方式擇一或兩者以上搭配發行普通股、特別股或國內可轉換公司債之籌資案。

三商美邦人壽2023年底總資產達新台幣1.52兆元，業主權益新台幣399.41億元，營業收入新台幣1,232.73億元，稅後淨損新台幣95.16億元，綜合損益為利益60.41億元，每股稅後淨損2.11元。

董事長翁肇喜表示，主要因台美利差居高不下使避險成本維持高檔，再加上年底新台幣兌美元匯率大幅強升影響匯兌損益，雙重打擊下壓縮獲利空間，雖受惠於國內外股市上漲，權益類資產表現較佳，但整體負向因素多於正向，使全年損益不盡理想。公司仍持續努力進行各項資本強化計畫，為因應市場環境波動，將伺機動態調整建立有效部位，並完善資產負債配置及風險管理，追求降低投資波動風險、增加穩定收入，以提升獲利與淨值為目標。

在業務方面，三商美邦人壽主要推動保障型及投資型商品銷售，除獲取穩定的手續費收入、降低利率相關風險外，亦重視保險保障本質，2023年新契約保費收入達新台幣333.65億元，在整體市場呈現負成長的情況下，仍較去年同期成長12.71%，排名第8名，總保費收入達新台幣1,136.17億元，累計排名第7名。

展望今年，翁肇喜表示，2024年營業目標參酌以往年度業務成長情形，衡量各項有關因素及預測未來業務發展趨勢，審慎擬定業務目標為總保費收入新台幣1,036.4億元。

三商美邦人壽將持續深耕五大策略：「穩健財務、專精通路、數位轉型、擦亮品牌、贏得客戶」，財務面主要為強化財務厚實資本，降低投資波動風險；增加穩定收入；持續提高死差益及費差益收入；穩健接軌IFRS17會計準則及ICS新風險清償能力指標。通路面為完善商品線、提供差異化商品。此外金融永續發展亦納入策略重點，持續深耕公司治理、責任投資、氣候風險管理與淨零轉型等主管機關關注之議題，並推動人才永續行動，培育數位化人才，努力達成各項目標。

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