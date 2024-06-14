國泰金李長庚看美國降息與台股後市 持謹慎態度
國泰金今天舉行股東常會，總經理李長庚指出，美國聯準會（Fed）今年會不會降息或是降幾次，個人持謹慎態度，而台股屢創新高，AI帶來的商機與獲利是否能跟上，更應審慎判斷。
李長庚在股東會後接受媒體聯訪表示，美國經濟表現強勁，對於降息個人持謹慎態度。
李長庚提到，去年底預估Fed今年可能降息5至6次、最少5至6碼（1碼為0.25個百分點），到今年最新變成可能只降1碼，甚至不降，背後原因是AI、製造業回流等風潮，讓美國經濟表現強勁。
對於台股屢創新高，李長庚分析，資本市場尤其股市本來就是上上下下，但台股這波帶動和美國很像，集中在AI相關的股票；只是現在價位相對高、本益比也高的狀況下，若後續AI運用帶動的商機、創造的獲利能夠跟上來，就沒有問題。
不過，李長庚認為，AI在創造商機與獲利方面若跟不上，股市就可能出現震盪。目前看起來，台灣與美國股市的結構非常近似，都集中在少數產業與股票上。
李長庚對AI相關的後市有很高的期待，但是否創造獲利，投資人必須要審慎判斷。
台灣央行昨天祭出第6波選擇性信用管制，並且調升新台幣存款準備率0.25個百分點。李長庚認為，央行維持利率不變，但針對房市有預防性措施，宣示效果大，目的是不要造成房價上漲的預期心理，金融機構稍微煞車一點，是好的作用。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 央行加重打房 升存準率1碼、特定地區限貸六成
▪ 降貸款成數、升存準率 房仲：央行重手雙殺「兩族群」
▪ 央行再祭第二戶限貸六成 專家揪「1盲點」：完工前不受央行信用管制牽制
▪ 趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量
▪ 早鳥購屋就送「1家電」…屋主嘆沒賺反虧 過來人揭建商用意
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言