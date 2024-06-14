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國泰金李長庚看美國降息與台股後市 持謹慎態度

中央社／ 台北14日電

國泰金今天舉行股東常會，總經理李長庚指出，美國聯準會（Fed）今年會不會降息或是降幾次，個人持謹慎態度，而台股屢創新高，AI帶來的商機與獲利是否能跟上，更應審慎判斷。

李長庚在股東會後接受媒體聯訪表示，美國經濟表現強勁，對於降息個人持謹慎態度。

李長庚提到，去年底預估Fed今年可能降息5至6次、最少5至6碼（1碼為0.25個百分點），到今年最新變成可能只降1碼，甚至不降，背後原因是AI、製造業回流等風潮，讓美國經濟表現強勁。

對於台股屢創新高，李長庚分析，資本市場尤其股市本來就是上上下下，但台股這波帶動和美國很像，集中在AI相關的股票；只是現在價位相對高、本益比也高的狀況下，若後續AI運用帶動的商機、創造的獲利能夠跟上來，就沒有問題。

不過，李長庚認為，AI在創造商機與獲利方面若跟不上，股市就可能出現震盪。目前看起來，台灣與美國股市的結構非常近似，都集中在少數產業與股票上。

李長庚對AI相關的後市有很高的期待，但是否創造獲利，投資人必須要審慎判斷。

台灣央行昨天祭出第6波選擇性信用管制，並且調升新台幣存款準備率0.25個百分點。李長庚認為，央行維持利率不變，但針對房市有預防性措施，宣示效果大，目的是不要造成房價上漲的預期心理，金融機構稍微煞車一點，是好的作用。

AI 美國經濟 長庚

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