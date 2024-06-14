新光金股東會／通過章程修正案 資本額調升為3300億元

新光金控（2888）14日召開股東常會，會中承認2023年度財務決算表冊及虧損撥補案，並決議通過章程修正案，將額定資本額從1,850億元調升為3,300億元，同時通過董事選舉程序修正案及長期資金募集案。

2023年進入後疫情時代，因各國央行以升息抑制通膨，使金融市場波動遽大。新光金控合併稅後淨損73.24億元，每股虧損0.48元。主要因人壽子公司受台美利差擴大、外匯避險成本增加影響，2023年合併稅後淨損171.08億元，其他子公司則表現穩健，其中銀行及證券子公司獲利分別為67.91億元及24.99億元，均創歷年次高。新光金控合併股東權益達2,460億元，較前一年度成長16%，每股淨值為15.56元；合併總資產為4.95兆元，較前一年度成長逾2%，依資產排名為國內第五大金控公司。在集團全體員工努力下，2024年1至5月已轉虧為盈，累計合併稅後純益為102.09億元，EPS為0.66元，合併總資產達5.1兆。

新光人壽為降低避險成本並累積合約服務利益(CSM) ，商品銷售策略著重在外幣及分期繳、價值型保單，2023年初年度保費收入及總保費收入分別為388.59億元及1,675.13億元；外幣保單初年度保費收入215.25億元，占整體初年度保費收入比率55.4%；CSM自2020年起每年皆達成累積300億元之目標。

新光銀行2023年放款業務穩健增長較前一年度成長7.0%，淨手續費收入成長10.1%，在經營規模日益擴大下，合併總資產已突破1.2兆元，且資產品質維持良好，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.12%及1,107.13%。

元富證券成長動能主要來自經紀業務，而自營與債券業務亦表現不俗。2023年經紀業務現貨及複委託業務市占率皆為3.43%，市場排名第六；融資業務市占率為5.11%，市場排名第七；財富管理業務的平均信託資產規模則是達141.28億元，較前一年度增加14.5%，各項業務均顯著成長。

新光金控整合各子公司資源，持續透過整合行銷機制，推動重點跨售，提供客戶多元且便利的金融服務。2023年跨售效益達32億元，年成長20%。同時，在數位扎根策略下，集團數位客戶數突破300萬人，年成長10%；關鍵數位產品及服務申辦數位化達80%，年成長8%；流程自動化達93%，年成長9%。

新光金控表示，2024年之經營主軸為「驅動轉型、共創新局」，計劃以提升高價值及新種業務利源，增加獲利並強化資本適足；以策略型商品，深化共同行銷；以提升數位收益，強化數位效能；落實公司治理，接軌國際永續趨勢。

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