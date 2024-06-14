慶祝更名凱基金控 凱基證券：開發金股價累計漲逾兩成
開發金控（2883）14日上午召開股東會，通過修正公司章程，調整公司名稱為「凱基金融控股股份有限公司」，進一步整合集團品牌識別，打造更全面的品牌綜效，開發金控今日股東會後股價開高收紅，自4月底開發金控董事會通過更名後，5月1日至今累積漲幅超過20%，顯示更名效應凝聚更清晰的品牌認知，長期發展綜效獲投資人認同。凱基證券表示，開發金控更名凱基金控，將有助提升品牌識別度與業務綜效，未來將秉持「One KGI」的精神，期能爭取更多客戶對業務的支持。
開發金控5月自結稅後獲利為新台幣22.72億元，今年前5月稅後獲利達129.11億元，較去年同期成長159%，每股稅後純益(EPS)0.77元，今年以來獲利穩健，動能持續成長，獲利年增率擴大，而6月以來股價回升明顯，反映投資人給予正面肯定。
凱基證券將落實金控集團策略，著重核心業務發展，從客戶角度出發，提供「One KGI」服務，期待透過進一步整合品牌名稱，有效提升金控子公司之間的互補與協同效應，帶動整體業務行銷與發展，展現全方位金融服務集團的市場競爭力。
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